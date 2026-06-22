Biträdande universitetslektor i datavetenskap
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2026-06-22
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med inriktning mot nya beräknings- och datarepresentationsmetoder för effektiv artificiell intelligens
Vill du utveckla din forskning och undervisning i en miljö där samverkan med industri och samhälle är en självklarhet? Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, tillgång till modern forskningsinfrastruktur och goda möjligheter att attrahera extern finansiering. Du ges utrymme att göra verklig skillnad för dina studenter, din forskning och samhället i stort.Luleå tekniska universitet är i en expansiv fas och genomför en satsning för att stärka forskning och utbildning inom datavetenskap, med särskilt fokus på algoritmer, datastrukturer och avancerade beräkningsmodeller.
Datavetenskap är ett snabbt växande och föränderligt område som utgör grunden för dagens och morgondagens digitala samhälle. Utvecklingen inom artificiell intelligens, storskalig datahantering och distribuerade system ställer ökade krav på nya sätt att representera, bearbeta och tolka information.
För att möta dessa utmaningar krävs forskning och utbildning som förenar klassiska beräkningsmodeller med nya angreppssätt för beräkning och representation, särskilt i högdimensionella och komplexa datamiljöer. Satsningen är direkt relaterad till universitetets datavetenskapliga miljö och erbjuder goda synergimöjligheter med forskningsgrupper inom bland annat artificiell intelligens, maskininlärning, cyberfysikaliskasystem system och dataintensiva tillämpningar. Vi ser därför en inriktning mot forskning och utveckling av nya metoder för representation, bearbetning och analys av komplex information som viktig. Dessa metoder sträcker sig från grundläggande forskning på metodnivå, till exempel algoritmutveckling och modeller för effektiv informationsrepresentation, till tillämpad forskning i samarbete med andra grupper.
Datavetenskapsämnet vid Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet söker nu en biträdande universitetslektor för att bidra till vår växande verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Datavetenskap omfattar forskning om algoritmer, datastrukturer, beräkningsmodeller och programvaruteknik för utveckling av resurseffektiva, distribuerade och intelligenta system med tillämpningar inom framtidens digitala infrastruktur. Ämnet har även ett särskilt ansvar för didaktisk utveckling inom datalogins grunder.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn kommer vara engagerad i universitetets utbildning i kurser på grundnivå och forskarnivå. Därutöver ingår pedagogiska utvecklingsarbeten och forskning, primärt inom nya angreppssätt för beräkning och datarepresentation, särskilt i högdimensionella och komplexa datamiljöer men även andra delområden inom datavetenskap utifrån egna forskningsintressen och pågående forskningsprojekt.
Behörighet
För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande
ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
vetenskaplig skicklighet
övriga bedömningsgrunder
Följande övriga bedömningsgrunder viktas lika:
Övriga bedömningsgrunder:
graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet
dokumenterad vetenskaplig skicklighet genom publikationer som första författare i vetenskapliga tidskrifter och konferenser av hög kvalitet
dokumenterad forskningsmobilitet, exempelvis genom postdoktoral vistelse eller annan forskningsvistelse vid internationellt lärosäte eller forskningsmiljö med hög vetenskaplig profil
administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
förmåga att samverka med det omgivande samhället
förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
kunna undervisa på svenska
Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.
Prövning till universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor, och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.
Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.
Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Evgeny Osipov, 0920-49 1578, mailto:Evgeny.Osipov@ltu.seFacklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken https://www.ltu.se/download/18.4857b8d018b84b04208893d/1698827835983/INSTRUKTIONER%20F%C3%96R%20S%C3%96KANDE%20SVe.pdf
för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 30 september 2026
Referensnummer: 3525–2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9972217