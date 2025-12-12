Biträdande universitetslektor i data analytics
Vill du bidra med undervisning och forskning i området datavetenskaper? Vi erbjuder en utvecklande, kreativ miljö som präglas av tvärvetenskap och en stark sammanhållning mellan personal som värdesätter lagarbete med dess styrka.
Din arbetsdag som biträdande universitetslektor
Du kommer undervisa på samtliga våra program inom kandidat-, avancerad- och forskningsnivå. Vi har program med inriktning mot it-säkerhet, webbutveckling, systemvetenskap, systemutveckling, testning och grafisk design. På avancerad nivå bedrivs utbildning med inriktning mot Business Intelligence och Data Science. Vi har även forskarutbildning samt forskning som sker inom Datavetenskaper. Du kommer att kunna genomföra forskning inriktat mot Datavetenskaper med bla utveckling av metoder och verktyg för beslutsstödsystem, inom olika verksamhetsområden, såsom transporter, handel, hälsa, klimat m m. Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla behörighet för anställning som universitetslektor.
Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordningen är den behörig som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som bträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Du ska ha ambitioner att både utveckla dig själv och vår forsknings- och utbildningsmiljö. Du kommer att jobba med undervisning och handledning på forskar-, avancerad och grundnivå inom en eller flera av utbildningarna på avdelningen. Som biträdande universitetslektor förväntas du medverka i forskningsprojekt samt initiera, leda och genomföra sådana. Du förväntas också kunna fungera som bihandledare för någon av våra doktorander. Uppdrag av administrativ art kan förekomma. Vidare förväntas du aktivt medverka med ansökningar om ekonomiska forskningsresurser som gagnar avdelningen. Vi söker dig som självständigt har förmågan att planera, genomföra, handleda, undervisa och examinera kurser inom Systemvetenskap, IT-säkerhet och mjukvarutestning, Grafisk design och webbutveckling, Business Intelligence, Data Science och forskarutbildning.
För denna anställning krävs:
• avlagd doktorsexamen inom datavetenskapligt/systemvetenskapligt ämne.
• god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• har handlett på samtliga nivåer från kandidat- till masternivå
• har deltagit eller hellre bistått ledning av externfinansierat forskningsprojekt i relation med industriella partners
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
• Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
• Erfarenheter av handledning av examensarbeten
• Visat pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
• Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
• Bredd och djup i forskningen
• Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
• Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
• Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.
• Varit sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag
Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.
För rollen som biträdande universitetslektor krävs att du har god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt en hög grad av ansvartagande.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För fullständiga bedömningsgrunder hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)
Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 4 år, med stöd av Högskoleförordningen. Omfattningen är 100%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas.
Ansökan ska innehålla
- CV/meritförteckning
- relevanta intyg och betyg
- fullständig publikationsförteckning där fem av de mest relevanta publikationerna åberopas och bifogas
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se
.
Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Vid frågor kontakta rekrytering@du.se
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-01-04
