Biträdande socialchef, Socialkontoret
2025-10-30
Vill du vara med och leda utvecklingen av framtidens socialtjänst - där hållbarhet, samverkan och strategisk styrning står i centrum? Strängnäs kommun söker nu en erfaren och strategisk förändringsledare till rollen som strategiskt stöd med funktion som biträdande socialchef. Det här är ett uppdrag för dig som vill vara med och forma framtidens välfärd i en tid av omställning, med fokus på hållbarhet, samverkan och strategisk utveckling.
Socialkontoret ansvarar för äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg (IFO), öppenvård, arbetsmarknad och myndighetsutövning. Du blir en nyckelperson i ledningsgruppen och arbetar nära både socialchefen och verksamhetscheferna.
Vi erbjuder dig:
* Ett strategiskt uppdrag med stor påverkan
* Möjlighet att leda utveckling i en organisation med höga ambitioner
* Ett kompetent och engagerat ledningsteam
* En arbetsplats som satsar på hållbarhet, samverkan och innovation
Som strategiskt stöd är du ett nära bollplank till socialchefen och en nyckelperson i ledningsgruppen. Du arbetar tätt tillsammans med verksamhetscheferna och driver utvecklingsfrågor, analyser och förändringsprocesser med ett tydligt helhetsperspektiv. Din roll är senior och kräver både erfarenhet och förmåga att navigera i komplexa sammanhang med trygghet, tydlighet och mod.
Du har ett coachande förhållningssätt där du stöttar, utmanar och vägleder verksamheterna samtidigt som du ställer krav och håller riktningen. Du är en drivkraft i den kulturresa som krävs för att möta framtidens krav på välfärden, och du ser till att utvecklingsarbetet sker strukturerat och målinriktat.
I rollen kommer du att:
* Stötta socialchefen i ledning, planering och uppföljning
* Leda och samordna utvecklings- och förändringsarbete utifrån politiska mål och verksamhetens behov
* Ansvara för analys, verksamhetsplanering och uppföljning med fokus på lärande och förbättring
* Säkerställa att strukturer, processer och grundläggande förutsättningar (hygienfaktorer) är på plats
* Stärka verksamhetschefernas strategiska förmåga och helhetsperspektiv genom coachning och stöd
* Kvalitetssäkra beslutsunderlag och förbereda ärenden inför beslut
* Samverka med interna och externa aktörer för att skapa synergier och helhetslösningar
* Kommunicera och förankra förändring i organisationen på ett sätt som skapar förståelse och engagemang
Du fungerar som ett filter och stöd mellan socialchef och verksamhetschefer, och är en viktig kontaktpunkt för frågor som inte kräver direkt involvering av socialchefen. Du har inget personalansvar men ett stort ansvar för att bidra med det strategiska stöd som krävs för att verksamheten ska utvecklas i önskad riktning med individens behov och rättigheter som utgångspunkt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* en, för rollen, relevant högskoleutbildning,
* flerårig aktuell erfarenhet av strategiskt ledarskap inom offentlig sektor,
* god förståelse för socialkontorets uppdrag och komplexa organisationer,
* erfarenhet av förändringsledning, kulturutveckling och strategiskt utvecklingsarbete,
* erfarenhet av att arbeta nära högre chef i en stödjande och samordnande roll,
* erfarenhet av att leda uppföljning, budget- och målstyrningsprocesser,
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi ser det också som meriterande om du har:
* erfarenhet av att leda genom chefer,
* erfarenhet av att leda ledningsgrupper,
* erfarenhet av att driva förbättringsarbete och implementera struktur,
* B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Du är en senior strategisk ledare med helhetsperspektiv och förmåga att tänka långsiktigt. Med lugn, tydlighet och gott omdöme hanterar du komplexa frågor och vågar utmana när det behövs. Du skapar trygghet i förändring, bygger engagemang och främjar samarbete genom ett inkluderande arbetssätt. Med god självinsikt och kommunikativ förmåga gör du det svåra begripligt och inspirerar till utveckling.
Du arbetar strukturerat och målinriktat från analys och planering till genomförande och uppföljning. Du har lätt för att hantera komplex information, lyfta fram det väsentliga och skapa ordning även i utmanande sammanhang. Ditt positiva och lösningsorienterade sätt gör dig till en uppskattad samverkanspart, både internt och externt.
Vi tillämpar löpande urval, du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
