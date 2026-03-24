Biträdande smittskyddsläkare till Smittskyddsenheten
2026-03-24
Vi söker dig med god kommunikativ och pedagogisk förmåga och som trivs med att arbeta utåtriktat.
Smittskyddsenheten har ett samordningsansvar och ett brett uppdrag med stort kontaktnät med flertalet samhällsfunktioner inklusive allmänhet och media. Vi arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Smittskyddsenheten är placerad inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som biträdande smittskyddsläkare kommer du att arbeta i ett välfungerande team med smittskyddsläkare, smittskyddssköterskor, administratör och i nära samarbete med vårdhygien, mikrobiologi, infektionsmedicin och primärvård, men även med kommuner och regionala samt nationella myndigheter. Du ersätter ordinarie smittskyddsläkare vid dennes frånvaro.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat epidemiologisk övervakning, utbrottshantering, beredskap, förebyggande arbete och insatser, utbildningsinsatser och att förmedla kunskap och information till olika grupper. I uppdraget ingår att utöva de myndighetsuppdrag som beskrivs av Smittskyddslagen och angränsande lagstiftning.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad läkare på specialist-/överläkarnivå inom infektionsmedicin, klinisk bakteriologi, klinisk virologi eller med erfarenhet inom området. Vetenskaplig kompetens och erfarenhet av arbete inom smittskydd är meriterande.
Du har förmåga att leda och stödja, är utvecklingsinriktad, strategisk och arbetar gärna i nätverk. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Tf chefläkare
Anneli Påhlson 019-602 16 39
