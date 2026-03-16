Biträdande skolledare Vimmerby folkhögskola
2026-03-16
Vill du vara med och leda en skola som gör verklig skillnad - för människor och för samhället?
Nu söker vi en trygg och engagerad biträdande skolledare som tillsammans med rektor vill leda, utveckla och stärka Vimmerby folkhögskola - en central mötesplats för bildning, kultur och demokrati.
Som biträdande skolledare ingår du i skolledningen och har en nyckelroll i att tillsammans med rektor leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du får ett personalansvar utifrån din kompetens och erfarenhet och bidrar med ett stabilt, närvarande och långsiktigt ledarskap i skolans vardag. Rollen innebär ett nära samarbeta med rektor kring skolans helhetsansvar och din roll är ett viktigt stöd för rektorn. I tjänsten ingår även administrativa frågor, och fastighetsansvar kan komma att bli en del av uppdraget.
Vimmerby folkhögskola har cirka 40 anställda och omkring 250 deltagare samt ett internat med 60 rum.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa tillit, engagemang och delaktighet. Du har en högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område, eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen ska du ha kunskap om folkbildning samt pedagogisk insikt. Du har gärna erfarenhet som chef/ledare, en god administrativ förmåga och goda IT-kunskaper. Som person är du stabil och vågar säga ifrån när det behövs för att bidra till ett hållbart och balanserat ledarskap. Du är lyhörd och relationsskapande samt har förmåga att motivera andra och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar effektivt samt har förmåga att se helheten och förstå hur beslut påverkar verksamheten på lång sikt.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ledaregenskaper. Beskriv på vilket sätt du är lämplig för tjänsten. Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort ett krav.
Din framtida arbetsplats
Vimmerby folkhögskola har lång erfarenhet av att arbeta med folkbildning. Våra övergripande mål för folkhögskolans arbete är följande: Bedriva verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Skapa möjligheter för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet. Bidra till ökad folkhälsa genom utvecklingsarbete kring hälsa och kultur. Bidra till bättre integration genom en bredd av utbildningar samt stärka arbetet för hållbar utveckling med utgångspunkt från Agenda 2030
Du kommer att få arbeta i en utvecklande och inspirerande folkhögskolemiljö där skolan ligger centralt och naturskönt i Vimmerby. Vimmerby kännetecknas av det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren men också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Vi har en bredd av olika folkhögskolekurser. Vi har yrkesutbildningar till medicinsk sekreterare, socialpedagog, barnskötare, fastighetsskötare och musikalartist. Våra allmänna kurser är för alla som behöver läsa in sin gymnasiekompetens. De leder till högskolebehörighet. De flesta av våra kurser bedrivs som heltidskurser på skolan, men vi har också distanskurser.
I Region Kalmar län arbetar vi utifrån ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap - UL. Det betyder att vi eftersträvar ett chef- och ledarskap där chefen inspirerar och motiverar sina medarbetare för att skapa delaktighet och engagemang, och som själv agerar föredöme och visar personlig omtanke. Läs gärna mer om det här: Ledare och chef | Region Kalmar Län
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regional bildningsverksamhet Kontakt
Jennie Leander Lilja 010-3575702 Jobbnummer
