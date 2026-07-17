Biträdande säkerhetschef
Försvarsmakten / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-07-17
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Vill du arbeta med säkerhetstjänst inom Försvarsmakten? Är du beredd att anta utmaningen att vara med och utveckla säkerhetstjänsten inom ett krigsförband som står inför en stark tillväxt och nya uppgifter? Då finns det plats för dig hos Inköpsenheten vid Försvarsmaktens logistik, FMLOG i Stockholm.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du arbeta i en komplex verksamhet där du har möjlighet att påverka arbetssätt och processer inom säkerhetsområdet. Du blir en del av en arbetsplats med engagerade kollegor och ett viktigt uppdrag där du operativt gör skillnad varje dag. Vi ger dig även möjligheten att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Inköpsenheten på FMLOG
Försvarsmaktens Inköpsenhet är placerad vid förbandet FMLOG (Försvarsmaktens Logistik). Det arbete vi genomför är avgörande för Försvarsmaktens försörjning samt strategiska och operativa framgång. Avdelningen Ledningsstöd verkar för- och stöttar Inköpsenheten och vi söker nu en biträdande säkerhetschef som kan bidra med sin kompetens och erfarenhet i en spännande organisation i tillväxt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerhetsfunktionen har som uppgift att samordna och stödja Inköpsenhetens ledning och avdelningar med kompetens inom säkerhetsskydd och den militära säkerhetstjänsten.
Arbetet präglas av förutseende, stöd till chefer och medarbetare samt uppföljning inom ramen för gällande lagar och förordningar
Samordna och stödja i arbetet med säkerhetsskyddsplanering och ansvarar för uppföljningsarbete
Stödja i och genomföra interna kontroller av säkerhetsskyddet
Utbilda enheten i säkerhetsfrågor
Samverkar med Försvarsmaktens förband samt andra aktörer och myndigheter, i säkerhetsskyddsfrågor
Genomföra säkerhetsrapportering och rapportering av skyddsvärd och säkerhetshotande verksamhet
Genomföra säkerhetsprövningsintervjuer.
Tjänsten innebär resor utanför tjänstgöringsorten.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant och/eller slutförd Säkerhetsofficerskurs (SOK) vid FM UndSäkC
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom säkerhetstjänst
Utbildning i säkerhetstjänst som arbetsgivaren bedömer som relevant
Erfarenhet av att utbilda andra
Erfarenhet av att leda samtal av känslig eller komplex karaktär
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i OfficepaketetDina personliga egenskaper
För att du ska lyckas i denna roll behöver ha en pedagogisk- och social förmåga samt kunna arbeta på ett självständigt, kritiskt och initiativrikt sätt. Du kan snabbt sätta dig in i nya komplexa arbetsuppgifter samt har en väl utvecklad samarbetsförmåga och en hög säkerhetsmedvetenhet. Vidare är du serviceinriktad och har en hög integritet. Det är naturligt för dig att följa Försvarsmaktens värdegrund.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vad du tillför arbetsgruppen.
Meriterande
Erfarenhet av arbete på myndighet som lyder under säkerhetsskyddslagenÖvrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbetsort: Stockholm
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Jessica Johannesson , Avdelningschef Ledningsstöd, 079 201 83 89 eller Carl Wadhagen, HR-generalist
Fackliga företrädare
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00
SEKO Eva-Britt Steen
SACO-s Madeleine Bagge
Försvarsförbundet OFR/S Emanuel Derwinger
OFR/O Bengt Rainer
Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-20. Din ansökan ska innehålla CV samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10005376