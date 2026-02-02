Biträdande rektorer till Sunne kommun
2026-02-02
Publicering sdatum2026-02-02
Vi utökar nu både Sundsviks skolområde och Solbacka skolområde med ytterligare en biträdande rektor per skolområde.
Sundsviks skolområde omfattar Gräsmarks skola, Svensby skola och Skäggebergsskolan. Solbacka skolområde omfattar Lysviks skola, Prästbols skola samt Östra skolan. Skolområdena har idag varsin skolledning som består av en rektor och biträdande rektor. Skolområdena omfattar totalt sex F-6-skolor, tre skolor per skolområde. Båda skolområdena omfattar även fritidshem samt anpassad grundskola. Skolområdena har ett löpande tätt samarbete tillsammans. Varje skolområde har sin egen elevhälsa bestående av specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor samt tillgång till skolpsykolog. Varje skolområde omfattar en centralt belägen F-6 skola samt två ytterskolor.Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor i Sunne kommun är du en engagerad pedagogisk ledare som kan förmedla mål och visioner och hålla en god daglig kontakt med verksamheten. Ditt uppdrag består i att tillsammans med rektor och din biträdande rektorskollega leda, planera och utveckla skolornas verksamhet. Ni har ett delat ansvar för hela skolområdet där utveckling, personalansvar, arbetsmiljö, elevresultat och ekonomi är bärande delar och ni fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. Ni arbetar systematiskt och planerar, utvärderar och utvecklar verksamheten kontinuerligt. Rektor delegerar arbetsuppgifter och ansvarsområden till biträdande rektor som t.ex. kan vara schemaläggning, trygghetsarbete, IT-frågor eller andra områden.
Det systematiska kvalitetsarbetet är en del av det dagliga arbetet. Du arbetar målinriktat med att all skolpersonal ska utveckla sin kompetens för att undervisningen och skolmiljön ska skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Det kollegiala lärandet sker både på de egna skolorna och kommungemensamt.
Det här söker vi
Vi söker dig som på ett energigivande, verksamhetsnära och stabilt sätt tillsammans med rektor och biträdande rektorskollega leder och utvecklar skolorna på Sundsviks och Solbackas skolområde. Du drivs av möjligheten att påverka, är handlingskraftig och lösningsinriktad. Som ledare är du trygg och närvarande och genom dina handlingar skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa och vara nytänkande. Du kan fatta svåra beslut och är tydlig i ditt ledarskap.
Du inspirerar till arbetsglädje och utifrån ett utvecklande och nära ledarskap bidrar du till både din egen och andras utveckling. Som person är du strukturerad, självständig, kvalitetsmedveten, strategisk och analytisk. Som ledare är du tydlig och närvarande med ett positivt förhållningssätt som tillför energi och arbetsglädje för både medarbetare och elever.
Har du specifika önskemål att arbeta på Sundsviks eller Solbackas skolområde? Informera om detta i din ansökan och beskriv gärna anledningen till önskemålet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Du får gärna ha ledarerfarenhet från skolan och erfarenhet från att leda flera mindre enheter där du har arbetat med elev-, personal- och helhetsansvar. Dina kunskaper om skolsystemet, dess styrdokument samt hur dessa omsätts i praktiken är goda.
Vi ser gärna att du har avslutad eller påbörjad rektorsutbildning.
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten, strategisk och analytisk. Du är en god kommunikatör som har lätt för att skapa och vårda relationer. Du ser nyttan med nätverk, samverkan och samarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidareanställning, sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Innan anställning kan ske skall giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden och anställningsbeslut kan tas innan sista ansökningsdag. Sysselsättningsgrad 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Giltigt B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
