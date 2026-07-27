Biträdande rektorer, förskola
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Pedagogchefsjobb / Skellefteå Visa alla pedagogchefsjobb i Skellefteå
2026-07-27
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Vill du ha en ledarroll där du kombinerar närvaro i den dagliga verksamheten med möjligheten att påverka förskolans långsiktiga utveckling? Nu söker vi två biträdande rektorer, en till området Anderstorp–Sörböle–Omsorg och en till Byskeområdet.
I Skellefteå växer och utvecklas förskolan i takt med samhället. Tillsammans med barn, medarbetare och kollegor får du en viktig roll i att skapa de bästa förutsättningarna för en verksamhet där kvalitet, trygghet och lärande står i centrum. Här får du möjlighet att göra skillnad – både i vardagen och för framtiden.
DIN ROLL
Som biträdande rektor leder du det dagliga arbetet på de enheter du ansvarar för. Du ansvarar för medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och genom ett nära ledarskap bidrar du till att verksamheten fungerar väl i vardagen. Du skapar struktur, tydlighet och goda förutsättningar för medarbetarna med barnens bästa i fokus.
Tillsammans med rektor och övriga biträdande rektorer driver du det pedagogiska utvecklingsarbetet inom rektorsområdet. Du arbetar utifrån det systematiska kvalitetsarbetet och bidrar till att undervisningen utvecklas och håller hög kvalitet. Du ingår i ett ledningsteam där rektor och biträdande rektorer arbetar tätt tillsammans i ett funktionellt delat ledarskap, där ni gemensamt bidrar till verksamhetens utveckling och stöttar varandra i uppdraget.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För uppdraget krävs en högskoleexamen med pedagogisk inriktning som bedöms lämplig för rollen. Genom utbildning och erfarenhet har en god pedagogisk insikt utvecklats, liksom förståelse för förskolans uppdrag och de krav som ställs på ledning och utveckling av verksamheten.
Du har kunskap om budgetarbete och ekonomiska ramar och kan fatta väl avvägda beslut utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet med fokus på kvalitet och resultat samt skapar goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och en hållbar arbetsmiljö. Du arbetar strukturerat och långsiktigt, tar ansvar för dina beslut och driver verksamheten framåt med ett tydligt ledarskap.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och kommunicerar tydligt i både dialog och dokumentation. Du har lätt för att samarbeta och bygger förtroendefulla relationer med medarbetare, vårdnadshavare och andra aktörer. I ditt ledarskap är du tydlig, lyhörd och arbetar utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt.
För anställning inom förskolan krävs att ett giltigt utdrag ur belastningsregistret kan uppvisas, vi vill också att du bifogar ditt examensbevis när du gör din ansökan. I tjänsten förekommer resor, vilket innebär att B-körkort är ett krav.
DIN NYA ARBETSPLATS
Förskolan i Skellefteå består av 80 förskoleenheter organiserade i tio rektorsområden. Varje område leds av en rektor tillsammans med ett team av biträdande rektorer, vilket skapar goda möjligheter till samarbete, stöd och professionellt utbyte. Inom området finns även enheter med samisk profil samt specialverksamheter för barn med funktionsnedsättning.
Vi arbetar medvetet för att stärka både medarbetares och chefers förutsättningar. Organisationen är utformad för att ge skolledare tydligt stöd och rimliga uppdrag, med fokus på det pedagogiska ledarskapet. Introduktionen för nya chefer är utvecklad och arbetet med att förbättra skolledares villkor är en pågående del av verksamheten – allt för att skapa god och likvärdig kvalitet i våra förskolor.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "729889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Rektor
Linda Karlsson +46910735000 Jobbnummer
10012165