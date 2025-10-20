Biträdande rektor Yrkeshögskola och Yrkesvux
2025-10-20
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
, Trollhättan
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Om verksamheten
Kunskapsförbundet Väst söker dig som vill delta i den spännande utmaningen att fortsätta utveckla vår yrkeshögskola och våra yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.
För rätt person erbjuder vi ett varierande, utvecklande och viktigt arbete. Du blir helt enkelt en nyckelperson i arbetet med att skapa bättre möjligheter och förutsättningar för elevers lärande.
Kunskapsförbundet Väst är en dynamisk utbildningsorganisation, som utmärks av stor flexibilitet och anpassningsförmåga till nya utbildningsbehov i så väl det primära samverkansområdet som regionalt och nationellt.
Om arbetsuppgifter
Som biträdande rektor för Yrkeshögskolan kommer du att ha ett helhetsansvar för utbildningsformen med ansvar för studerande, personal och ekonomi. Du kommer också ansvara för vissa yrkesvuxutbildningar, ett ansvar som delas med andra biträdande rektorer. Du ingår i vuxenutbildningens ledningsgrupp, vilken leds av rektor för vuxenutbildningen.
Din främsta uppgift i denna roll är att genom ditt ledarskap skapa, utveckla och genomföra utbildningar som svarar på arbetslivets behov av kompetens.
En framgångsfaktor kommer att vara din förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare såväl som goda relationer och ett gott samarbete med dina kollegor, studerande och branscherna.
Du utgår alltid från den studerande i centrum och tillsammans skapar vi en attraktiv yrkeshögskoleutbildning och attraktiva yrkesutbildningar inom Kunskapsförbundet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett brett nätverk och erfarenhet av offentlig verksamhet. Du har en lärarexamen och har flera års erfarenhet av att vara chef och ledare.
Som person tror vi att du har ett visionärt tänkande och bidrar med optimism och energi. Du är trygg, men modig och handlingskraftig och har förmågan att omsätta idé till verklighet. Vidare har du en tydlig kommunikativ ledarstil och arbetar strategiskt, systematiskt och målfokuserat. Du är en utmärkt kommunikatör och god lyssnare och är en chef som får medarbetare att växa genom att stödja och utmana.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper då detta är en tjänst som kräver stark drivkraft, engagemang, ansvarstagande, förmåga att skapa struktur och goda relationer till arbetslivet.
Meriter
Det är meriterande om du som söker tjänsten har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med yrkesutbildningar inom vuxenutbildning.
Villkor
Arbetsort kan vara både Vänersborg och Trollhättan.
Intervjuer kommer ske dels via Teams den 20/11 på eftermiddagen och för dig som går vidare till en andra intervju är denna på plats i Vänersborg den 4/12 (klockan 13-17). Inför den andra intervjun kommer vi att be dig besvara ett antal skriftliga frågor som ska skickas in till oss senast den 1/12. Vi informerar dig om varje steg i processen och ser fram emot att lära känna dig!
Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
