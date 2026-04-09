Biträdande rektor till Valdemarsro gymnasium
2026-04-09
Valdemarsro gymnasium är inne i en spännande utvecklingsfas och söker nu en engagerad biträdande rektor till det individuella programmet. I rollen blir du en viktig del av skolans ledningsgrupp och arbetar nära rektor, biträdande rektorer och sektionschefer i en av sveriges största verksamheter för anpassad skola. Med elevernas behov i fokus arbetar vi tillsammans för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö som främjar lärande, utveckling och delaktighet.
I din roll som biträdande rektor på det individuella programmet har du ansvar för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom ditt ansvarsområde. Du är direkt underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation som rektor ger.
I uppdraget ingår bland annat att:
leda, utveckla och organisera arbetet på skolenheten inom ramen för din delegation
ansvara för det pedagogiska utvecklingsarbetet inom ditt område
driva och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
ansvara för budget och säkerställa att resurser används effektivt
samverka med förvaltningens stödfunktioner, andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, civilsamhället och andra skolenheter.
Du ingår i skolenhetens ledningsgrupp och bidrar till helhetsperspektivet för skolans utveckling och resultat.Kvalifikationer
Krav:
Lärarexamen
Erfarenhet av strategisk ledning eller samordning inom skolverksamhet
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete inom skolområdet
Mycket god kunskap om gymnasieskola som utbildningsform
Mycket god kunskap om anpassad skola som utbildningsform
God kunskap om skolans styrning och författningar
Mycket goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift
Goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift
God digital kompetens.
Meriterande:
Slutfört rektorsprogram 30 hp, i andra hand pågående rektorsprogram
Chefserfarenhet med personalansvar
Specialpedagogisk utbildning
Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete
Erfarenhet av arbete inom anpassad skolverksamhet
Erfarenhet av elevhälsoarbete
God kunskap i för yrket vanligt förekommande digitala stödsystem, inklusive schemaläggningsverktyg.
För uppdraget krävs det att du är en trygg och modig ledare som kan motivera, engagera och ge andra de befogenheter som behövs för att nå gemensamma mål. Du har förmåga att samordna olika funktioner och verksamheter, vara en naturlig referenspunkt för andra och skapar delaktighet genom dialog, tillit och tydlig kommunikation. Du ser helheten och fattar beslut med hela verksamhetens bästa i fokus. Med ett mål- och resultatinriktat arbetssätt planerar du långsiktigt men anpassar dig när förutsättningarna förändras. Du värdesätter olikheter och tar hänsyn till olika perspektiv i ditt ledarskap och i dina beslut.
Om arbetsplatsen
Valdemarsro gymnasium är en anpassad skola som arbetar för att vara en förebild för hur man utformar en tillgänglig lärmiljö utifrån alla elevers olika förutsättningar. Här skapas dagligen utrymme för lärande och utveckling i en varm och inkluderande miljö. Skolan erbjuder utbildning inom individuella och nationella program med en stor ämnesbredd; hälsa, vård och omsorg, handel och service, estetiska verksamheter samt fastighet och byggnation. Som medarbetare får du engagerade kollegor i en av Sveriges största verksamheter för anpassad skola. Vi verkar för att våra elever ska bli självständiga individer med möjlighet att uttrycka sig, göra aktiva val och utöva meningsfulla aktiviteter.
Vill du veta mer om oss? Besök: https://malmo.se/Ditt-gymnasieval/Valdemarsro-gymnasium.html
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är runt 1700 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv - och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2026Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623Observera
att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
