Biträdande rektor till Upplands-Bro kommun
2025-09-26
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Råbyskolan i Bro är belägen nära naturen. Det är en anpassad skola med både grundskola och gymnasieskola. Gymnasieskolans program är det individuella programmet för den anpassade gymnasieskolan. Vi har cirka 82 elever på skolan och cirka 42 medarbetare. Vi fokuserar på tidiga insatser, rätt insatser och stöd, trygghetsarbete och välkomnar en dialog med dig som är vårdnadshavare
Vill du vara med och forma framtidens lärmiljö för elever med särskilda behov? Vi söker nu en engagerad och strukturerad biträdande rektor till vår anpassade skola i Upplands-Bro kommun.
Som biträdande rektor har du ett särskilt ansvar för skolans administrativa delar och personalansvar för delar av personalgruppen. Du ingår i skolans ledningsgrupp och arbetar nära rektor för att driva verksamheten framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Personalledning, utvecklingssamtal och arbetsmiljöfrågor
- Samordning och uppföljning av administrativa rutiner
- Stöd i det systematiska kvalitetsarbetet
- Aktivt deltagande i skolans ledningsgrupp
- Medverkan i elevhälsoteamet
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom pedagogik eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Tidigare erfarenhet av ledarskap och personalansvar, gärna inom skola eller annan pedagogisk verksamhet
- God kunskap om skollagen och andra relevanta styrdokument.
- Förmåga att bygga goda relationer och kommunicera tydligt med elever, personal och vårdnadshavare
- God organisatorisk förmåga och vana att arbeta med administrativa processer
- God digital kompetens och erfarenhet av administrativa system
- Förmåga att bidra till utveckling och förändringsarbete i skolmiljö
- Genomförd rektorsutbildning är meriterande
Vi söker dig som är en tydlig och närvarande ledare med förmåga att skapa arbetsglädje, delaktighet och struktur. Du är strukturerad, noggrann och var att hantera många uppgifter parallellt. Du kan fatta beslut när det behövs. Du har ett genuint engagemang för elevernas lärande och personalens arbetsmiljö.
Du trivs med att vara en närvarande chef som aktivt deltar i verksamheten, stöttar dina medarbetare i det dagliga arbetet och omsätter kommunens ledarskapsfilosofi i praktiken: laget framför jaget, ut med språket, var modig och få det gjort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen:
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker löpande. De kandidater som bedöms uppfylla skallkraven (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet som efterfrågas) kommer kontaktas för nästa steg i processen.
Slutkandidater kommer att genomföra ett arbetspsykologiskt test innan de kallas till slutintervju. Samverkan är en central del av våra chefstillsättningar, vilket innebär att slutkandidater även kommer att träffa fackliga parter som en integrerad del av rekryteringsprocessen. Dessa möten äger rum i kommunhuset i Kungsängen. En bakgrundskontroll av slutkandidaten utförs i samband med referenstagning.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 19 oktober 2025.
Välkommen till Upplands-Bro kommun!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
