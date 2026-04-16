Biträdande rektor till Tornhagsskolan F-6
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor kommer du ha ett visst verksamhets-, resultat- och personalansvar. Som pedagogisk ledare förväntas du, självständigt och tillsammans med andra, leda och driva processer som syftar till att öka elevernas måluppfyllelse utifrån verksamhetens behov och övergripande mål. Du förväntas vara en del i att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö på skolan. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp där fokuset är att utveckla hela skolan med styrkan i att alla delar i verksamheten är representerade som förstelärare, EHT samordnare och fritidshem.
I din roll har du kollegialt stöd och arbetar med professionell utveckling i ett biträdande nätverk inom F-6 skolverksamhet.
Vid rekrytering av biträdande rektorer tillämpar Linköpings kommun chefsförordnanden. Det innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande som chef.
Din arbetsplats
Tornhagsskolan är den stadsnära skolan med den stora skolans möjligheter och den lilla skolans familjära känsla. Vi har förmånen att verka i en grönskande miljö med närhet till både stadskärnan och Ryds motionscentrum, vilket ger oss en inspirerande och trivsam arbetsmiljö med naturen som granne.
Som F-9-skola är vi stolta över den sammanhållning vi skapar. Hos oss är det en naturlig del av vardagen att man delar lokaler och möts över åldersgränserna; att se sina tidigare elever växa upp och möta dem i matsalen flera år senare skapar en unik kontinuitet och trygghet. Vi arbetar gemensamt under ledordet TILLSAMMANS för att säkerställa att ingen elev tappas bort längs vägen.
På F-6 verkar cirka 80 medarbetare och 570 elever. Som biträdande rektor hos oss kommer du att arbeta nära verksamheten och personalen med rektor och ytterligare en biträdande rektor som närmsta kollegor. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag och flextidsavtal tillämpas.
Du som söker
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen. Pågående eller genomförd utbildning i "Nya och framtida chefer" samt rektorsutbildning ser vi som meriterande. Du har erfarenhet av arbete inom skola och är väl insatt i skolans läroplan och styrdokument. Vidare ser vi att du har erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande roll och det är meriterande om du arbetat specifikt som biträdande rektor eller rektor samt har erfarenhet av arbete inom skolverksamhet F-6.
Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska i tal och skrift då du behöver kunna nå ut med information i verksamheten samt ha förmågan att dokumentera.
Som ledare är du trygg i din yrkesroll och har god pedagogisk insikt och sätter elevens behov och mål i fokus. Ditt ledarskap kännetecknas av din förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten och att du ska leda i ett distribuerat och närvarande ledarskap. Som närvarande ledare skapar du en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. Du strukturerar själv upp ditt arbetssätt och driver processer vidare i samarbete med rektor och övriga i ledningsgruppen. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig. Du relaterar lyhört till andra och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har mod att våga tänka och göra nytt och ser möjligheter i förändring. Vidare arbetar du mot mål och styrs av mål- och resultattänk i dina dagliga prioriteringar, planeringar och agerande. Avslutningsvis har du en realistisk tro på din egen förmåga och besitter förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar för att lösa dem.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan efter sista ansökningsdag den 3 maj. Initiala intervjuer kommer preliminärt att hållas vecka 20-21. I denna rekrytering använder vi oss av personlighets- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: [%PROJECT_ID%]
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
