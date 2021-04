Biträdande rektor till Svärtingehus skola - Norrköpings kommun - Pedagogchefsjobb i Norrköping

Norrköpings kommun / Pedagogchefsjobb / Norrköping2021-04-12KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKADet händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.VÅR VERKSAMHETVi vill leda utvecklingen! Vill du vara med?"Norrköpings Skola 0-20 år" är samlingsnamnet på alla kommunala förskolor och skolor. Vi arbetar fokuserat på att bli bäst när det gäller trygghet, ledarskap och kunskap - på alla nivåer inom vår verksamhet.Svärtingehus skola ligger i natursköna Svärtinge precis intill sjön Glan, cirka en mil nordväst om Norrköping. Svärtingehus är en F-6 skola med fritidshem för årskurs F-3, med ca 430 elever och 50 samspelta medarbetare som arbetar årskursvis i arbetslag.På skolan finns elevhälsoteam, trygghetsgrupp, skolsköterska, kurator, logoped, specialpedagoger, skolassistent, rektor och biträdande rektor. Till hösten kommer vi även att införa ett stödteam på skolan, för att kunna stötta elever som behöver ett extra stöd kognitivt eller socialt.På Svärtingehus är så gott som alla behöriga och legitimerade lärare, vi har en hög måluppfyllelse och vi har kommit långt i vårt arbete med likvärdiga bedömningar. För oss är det viktigt att eleverna känner sig delaktiga, och under läsåret 20/21 har det varit ett av våra prioriterade mål att öka elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande.ARBETSBESKRIVNINGSom biträdande rektor samarbetar du nära med rektor i det dagliga arbetet på skolan. Du har ett särskilt ansvar för F-3 samt fritidshem på skolan vilket också innebär ett arbetsmiljöansvar. Du arbetar tillsammans med rektor för en god sammanhållning på skolan, ni arbetar också för en god likvärdighet i grundskolan i Svärtinge tillsammans med Svärtinge skogsbacke skola.Inom ramen för samarbetet med rektor kommer du att ha delegerat ansvar för vissa delar av rektorsuppdraget på skolan, men rektor är ytterst ansvarig och har också det övergripande ekonomiska ansvaret för skolans verksamhet.I ditt ledaruppdrag leder och utvecklar du arbetet inom skolans verksamhet samt ansvarar till viss del för budget. Du leder arbetet på ett tydligt och långsiktigt sätt mot hög kvalitet, högt kunskapsfokus och god måluppfyllelse. Du arbetar på ett sätt där du visar tillit till dina medarbetare och är både lyhörd och stöttande.Du och rektorn har ett kollegialt samarbete och din närmaste chef är verksamhetschef för grundskolan. Du ingår i en professionell och drivande chefsgrupp med andra rektorer i grundskolan som leds av verksamhetschef. Vi träffas regelbundet och arbetar intensivt med verksamhetsutveckling där vi bland annat använder oss av utbildningskontorets egen avdelning för forskning och utveckling i det pedagogiska utvecklingsarbetet.Som biträdande rektor i Norrköpings kommun har du tillgång till kvalificerade stödresurser inom bland annat lokalfrågor, elevhälsa, ekonomi, juridik och HR-frågor.Vi satsar mycket på olika kompetensutvecklingsinsatser och bygger just nu upp en karriärmodell där vi utifrån dina personliga erfarenheter, förmågor och ambitioner arbetar för att du ska få möjlighet att utvecklas i din chefs- och ledarroll.Som ny chef får du både en kommungemensam och en verksamhetsspecifik introduktion under ditt första år. Vi anpassar den efter dina tidigare erfarenheter och ser till att du har en mentor vid din sida under din första tid hos oss.DIN PROFILVi söker dig som har en grundskollärarutbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig, samt erfarenhet av arbete i pedagogisk verksamhet. Vi ser gärna att du har någon slags chefs- eller ledarerfarenhet, och att du har genomfört eller påbörjat ledarskaps- eller rektorsutbildning.Du har goda ledaregenskaper och kan motivera och stimulera andra för att nå uppsatta mål. Med tydlighet leder du skolan på ett långsiktigt och strategiskt sätt mot god måluppfyllelse.Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt samt en stark inre motivation. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du samarbetar mycket bra med andra och ser vikten av att bygga goda relationer med barn, elever, föräldrar och medarbetare.Du har god struktur på ditt arbete, och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du har även förmåga att engagera, inspirera och göra dina medarbetare delaktiga.Du är duktig på att kommunicera, och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.MER INFORMATION OCH ANSÖKANTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse.Vill du veta mer om tjänsten så kontaktar du Jenny Östlund, verksamhetschef, på 011-15 32 04, jenny.ostlund@norrkoping.se eller rekryteringsspecialist Anna-Therése Dijak, på 011-15 30 43, anna-therese.dijak@norrkoping.se Vi vill ha din ansökan senast den 25 april.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Vi vill ha din ansökan senast den 25 april.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.