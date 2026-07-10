Biträdande rektor till Solenskolan och Häggdånger byskola
Härnösands Kommun / Pedagogchefsjobb / Härnösand Visa alla pedagogchefsjobb i Härnösand
2026-07-10
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Vi söker dig som vill var med och utveckla vår skolverksamhet i kommunen, stärka det pedagogiska ledarskapet för två av våra skolor samt bidra till en stabil och inspirerande skolmiljö för elever, vårdnadshavare och personal.
Solenskolan är en F-6-skola med ca 300 elever och 40 medarbetare som är belägen vid södra infarten till Härnösand. Förutom grundskolans verksamhet F-6 har vi tre fritidsavdelningar. Skolan är mångkulturell med en stor andel flerspråkiga elever så vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi ser flerspråkigheten som en styrka. Praktiska och estetiska aktiviteter är en prioriterad och naturlig del av vår dagliga verksamhet. Närheten till fin havs- och skogsmiljö nyttjas på bästa sätt både under skoldagen och i fritidsverksamheten.
Häggdånger byskola är en F-6 skola med ca 30 elever och fyra medarbetare som är belägen söder om Härnösand i Häggdånger. Det är kommunens minsta skola och naturen runt om skolan berikar den pedagogiska verksamheten. På skolan arbetar man åldersintegrerat och i nära samarbete med förskolan vilket är den lilla skolans styrka.
Vardagen på skolorna präglas av ett tillsammansarbete med fokus på elevernas lärande och utveckling där vi skapar gemensamma målbilder och tar tillvara kompetensen på ett optimalt sätt. Att lära tillsammans i gemensam fortbildning med utgångspunkt i elevernas behov är en naturlig del av vårt sätt att arbeta. Trygghet och värdegrundsfrågor är en viktig del av våra verksamheter där det relationella är en viktig grund. Skolledningen driver skolutvecklingen framåt och analyserar resultaten tillsammans med våra förstelärare.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu biträdande rektor till Solenskolan och Häggdånger byskola. Arbetsuppgifterna spänner över verksamhetsfrågor, ekonomi, personal och arbetsmiljö, med tonvikt på verksamhetsfrågorna. Biträdande rektor arbetar i nära samarbete med närmaste chef, som är rektor vid enheterna, och ansvarsområden fördelas i samråd. Arbetsuppgifterna innefattar både arbetsorganisation och utvecklingsorganisation.
Du som söker
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med skolutveckling. Du ska drivas av engagemang för skolans utveckling med ett elevnära synsätt och god förståelse för skolans kompensatoriska uppdrag. Dina relationella förmågor är goda och du vill skapa ett nära samarbete med vårdnadshavarna och eleverna.
Du är en tydlig pedagogisk ledare som initierar och driver arbetet utifrån gemensamma mål. Din goda kommunikativa förmåga gör att du är lyhörd och har lätt att påverka, skapa intresse, delaktighet, engagemang och förståelse hos medarbetare och kollegor. Du behöver ha ett flexibelt förhållningssätt och god förmåga att prioritera och slutföra en bredd av arbetsuppgifter. I rollen som biträdande rektor är det viktigt att du har förmåga att skapa struktur, se helheten samt kan följa och analysera verksamheten. Genom ditt agerande bidrar du till en stabil, strukturerad och positiv skolmiljö.
Kvalifikationer/krav
Erfarenhet av arbete i skola och god pedagogisk förmåga är ett krav för tjänsten. Du har god kunskap om svenska som andraspråk och en djup förståelse för nyanländas elevers lärprocesser och behov. Du har erfarenhet av att leda elevhälsoarbete i riktning mot en god miljö för lärande och utveckling. Du har en universitets-/högskoleexamen inom pedagogik, metodik eller beteendevetenskap alternativ inom ett område som arbetsgivaren bedömer vara relevant för uppdraget. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten
Genomgången statlig rektorsutbildning.
Erfarenhet av ledningsarbete inom skola som skolledare, förstelärare eller annan roll.
Erfarenhet av arbete med pedagogiskt utvecklingsarbete, elevhälsa, arbetsmiljö, ekonomi och personalfrågor.
Erfarenhet av schemaläggning och planering kopplat till organisationsarbete.
Specialpedagogisk kompetens.Arbetstid och varaktighet
Heltid. Tillsvidare.
Övrig information
Individuell lönesättning.
Tillträde enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
Visa giltig ID-handling
Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisa giltigt körkort
Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:
Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 40 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Rektor
Helene Sjödin helene.sjodin@harnosand.se +46611348712 Jobbnummer
10000074