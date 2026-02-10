Biträdande rektor till Södra grundskoleområdet
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Sandviken Visa alla pedagogchefsjobb i Sandviken
2026-02-10
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Sandvikens kommuns förskolor och skolor styrs av både nationella och kommunala mål. Varje enhet följer upp och utvärderar sin verksamhet, gör en resultatanalys och formulerar utvecklingsåtgärder. Det är av yttersta vikt att var och en i organisationen ser och tar sitt ansvar för det gemensamma uppdraget att åstadkomma ett utbildningssystem av god kvalitet, där barn och elever, oavsett bakgrund, kan utvecklas så långt som möjligt. Under rubriken Utbildning& förskola, www.sandviken.se
finns ytterligare information om förskolan och skolan.
Vill du vara med och leda en populär skola där rörelse, lärande och trygghet går hand i hand?
Jernvallsskolan, som ingår i Södra grundskoleområdet, är en omtyckt skola med cirka 380 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i ett attraktivt område nära Jernvallen och Ferrum Arena, vilket ger fantastiska möjligheter att integrera rörelse och hälsa i vardagen. Vi satsar extra på fysisk aktivitet genom Rörelsesatsningen och har inlett ett samarbete med Fritidsbanken som ska göra det enkelt för barn att prova olika aktiviteter.
Hos oss gör vi varandra bättre!Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor har du ett delegerat ansvar från rektor att leda och utveckla verksamheten i förskoleklass till årskurs 3 samt fritidshemmet. Uppdraget omfattar ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. Du leder pedagogerna och arbetar nära dem för att för att utveckla undervisningen och stärka elevhälsoarbetet.
Arbetet innebär att planera och organisera verksamheten. Tillsammans med biträdande rektor för årskurs 4-6 skapar du en sammanhållen skolorganisation. Du ingår i ledningsgruppen för Södra grundskoleområdet tillsammans med sex kollegor, där ni gemensamt driver utvecklingsarbete och stöttar varandra i uppdraget.
Du bidrar genom att:
• Leda och inspirera medarbetare mot gemensamma mål
• Säkerställa tydliga strukturer och skapa trygghet i organisationen
• Ansvara för schemaläggning, rekrytering samt medarbetar- och lönesamtal
• Driva det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en god arbetsmiljö
Vi gör varandra bättre genom att:
• Dela kunskap och erfarenheter i ledningsgruppen
• Stötta varandra i utvecklingsarbetet
• Ha ett nära samarbete med elevhälsans professioner, Individ- och familjeomsorgen, samt RegionenKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha ett tryggt och engagerat ledarskap. Det handlar om att skapa delaktighet och engagemang, samtidigt som du är tydlig och modig i dina beslut. Rollen kräver gott omdöme, där komplex information vägs samman och korrekta prioriteringar görs. Det är viktigt att kommunicera klart och tydligt, säkerställa att budskap når fram och följa upp så att förväntningar är tydliga för alla. Ett strategiskt perspektiv är avgörande för att se helheten, förstå långsiktiga konsekvenser och anpassa arbetet för att nå gemensamma mål.
För uppdraget krävs:
• Lärarlegitimation
• Ledarskapserfarenhet
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet som grund- eller fritidslärare, skolledarerfarenhet samt arbete med förändringsledning. Det är en fördel om du redan har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Om inte, ser vi till att du får möjlighet att gå den som en del av din utveckling hos oss.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/49". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor, Södra grundskoleområdet
Emma Smiding emma.smiding@edu.sandviken.se 026-24 00 96 Jobbnummer
9732937