Biträdande rektor till Söderkullaskolan
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2026-07-07
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Ref: 20261586Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
En av våra biträdande rektorer har fått nytt uppdrag och därför söker vi en ny kollega till Söderkullaskolan!
Ledningsgruppen utgörs idag av skolans rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef och nu utökar vi med ytterligare biträdande rektor. Du blir en del av ett ledningsteam som tillsammans arbetar för att leda skolan mot gemensamma mål. Som biträdande rektor är du underställd rektor och har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Du kommer till en ledningsgrupp som tillsammans driver processer i ett F-9 perspektiv, där vi stödjer, lyfter och utmanar varandra för att göra oss bättre i vår ledarroll att utveckla varje elevs bästa skola utifrån våra ledord lärande, trygghet och framtidstro.
I din roll ansvarar du för och leder arbetet mot skolans fritidshem. Detta innebär ett pedagogiskt utvecklingsansvar för verksamheten men även personalansvar. Du kommer att stötta och utveckla samarbetet mellan skola och fritidshemmet i arbetet med att fortsätta bidra och utveckla en sammanhållen och inspirerande lärmiljö. Vi arbetar aktivt för att alla professioner på skolan är viktiga och värdesätter en stark samverkan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs bästa skola.
Tillsammans med övriga chefer och ledare i Malmö stad ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskap sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet. Du leder resultat- och kvalitetsarbetet i dialog med dina medarbetare. Som pedagogisk ledare är du med och driver skolans värdegrund och uppsatta mål. Samtidigt som du är pedagogernas stöd är du deras utmanare när det gäller att utveckla undervisningens kvalitet i relation till elevernas resultat och progression.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning minst motsvarande fil kand 180 hp, varav minst 30 hp pedagogik. Har du en pedagogisk utbildning samt gått någon ledarutbildning (för chefer/att leda vuxna) från högskola (ex. rektorsutbildning), KY-utbildning, facklig utbildning eller motsvarande ser vi även det som meriterande. Ledarerfarenhet krävs och du behöver ha minst tre års erfarenhet av elevnära arbete inom skolverksamhet. Har du erfarenhet av skolledarskap kopplat till fritidshemmet ser vi det som meriterande. Erfarenhet av att utveckla fritidshemmet är också meriterande liksom erfarenhet av att utveckla samarbete mellan skola och fritidshem.
Vi söker dig som är en målfokuserad ledare som har förmågan att visa riktning. Du ser vikten av delaktighet och samarbete och bygger öppna och tillitsfulla arbetsrelationer. Du är vidare förändringsbenägen samtidigt som du balanserar det med att hålla i och förvalta de befintliga processerna.
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Söderkullaskolan är en F-9 skola i södra Malmö där våra ca 850 elever står i centrum. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära. Pedagogerna arbetar i arbetslag där mentorskap, planering, genomförande, bedömning och analys av data är centrala delar. Vi vill att Söderkullaskolan ska vara varje elevs bästa skola där alla elever får ett lärande, känner trygghet och får en god framtidstro. I en årskurs på 7-9 har vi spetsklass i engelska med nationell intagning.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förstaintervjuer är preliminärt planerade till den 11/8 och 13/8. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Rektor
Carina Adelsgård carina.adelsgard@malmo.se +46709474322 Jobbnummer
9995505