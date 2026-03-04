Biträdande rektor till skolområde 11 Hisingen
Nu välkomnar vi dig som vill bli en del av av vår skolledning i skolområde 11 Hisingen!
Skolområde 11 Hisingen består av fyra enheter; Torslandaskolan F-6, Torslandaskolan 7-9, Torslandaskolan anpassad grundskola 1-9 samt Noleredsskolan F-6.
Torslandaskolan F-6 samt anpassad grundskola årkurs 1-6 flyttade in i helt nya och gemensamma skollokaler hösten 2024. Detta ger en fantastisk möjlighet för samarbete mellan grundskola och anpassad grundskola för en ökad inkludering av våra elever. Noleredsskolan bor tillfälligt i Paviljonger i väntan på att Nya Noleredsskolan byggs och beräknas vara klar för inflyttning under 2028. Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor blir du en del av vår skolledning i skolområdet. Ledningsgruppen består av rektor och sju biträdande rektorer, med dig inräknat. Du kommer ha chefsansvar på Torslandaskolan årskurs 4-6, inklusive särskild undervisningsgrupp och Torslandaskolan anpassad grundskola årskurs 1-6 samt även Noleredsskolan årskurs 4-6.
I ledningsgruppen bidrar du till rektors beslutsfattande utifrån helhet och likvärdighet samt till vårt kollegiala lärande. Ditt uppdrag innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare. Det är fokus på skolans kärnprocesser och arbete som gör skillnad för eleverna.
Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Konkret handlar det om att bistå rektor i att få skolan att gå i en gemensam riktning som skolledningen och rektor beslutat. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet på skolenheten inom ramen för din delegation.
Biträdande rektor har ansvar för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom sitt ansvarsområde utifrån nämnds vidaredelegation. Du ansvarar för de arbetsmiljöuppgifter som du har fått fördelade, inklusive uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö. Du är också delaktig i organisationsförändringar, tjänstefördelning och schemaläggning.
I uppdraget ingår samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.
Som biträdande rektor i Göteborgs Stad har du tillgång till stöd från förvaltningens olika stödfunktioner i områden som ekonomi, HR, kvalitet- och utveckling, kommunikation och digitalisering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen
• erfarenhet av någon form av ledaruppdrag
• minst 4 års erfarenhet av arbete i skola
• har kunskap om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för skol-och verksamhetsformer inom grundskolan
Det är meriterande om du har:
• rektorsutbildning
• ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildning
• skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
• erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
• erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret (exempelvis skollagen och arbetsmiljölagen)
• erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola och/eller särskild undervisningsgrupp.
Personliga kompetenser
Som biträdande rektor motiveras du av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du ska på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Som person är du uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Som biträdande rektor ska du kunna överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Vidare är du tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
