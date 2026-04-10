Biträdande rektor till Realgymnasiet Nyköping
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som vill bli vår nya biträdande rektor
Hösten 2026 växer Realgymnasiet i Nyköping. Då startar vi två nya program - Bygg- och anläggning samt El och energi - utöver Naturbruksprogrammet som funnits sedan skolans start. I samband med detta förstärker vi skolans ledning och söker nu en biträdande rektor.
Som biträdande rektor får du en viktig roll i skolans vardag och utveckling. Du arbetar nära rektor och övriga medarbetare, och är en del av skolans ledningsgrupp. Tillsammans skapar ni förutsättningar för en trygg studiemiljö och en undervisning med hög kvalitet. Du har också en nära kontakt med både elever och personal, vilket gör att du får en god förståelse för verksamheten i sin helhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Tillsammans med rektor och förstelärare leda och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans mål och riktlinjer
Bidra till att öka elevernas måluppfyllelse och arbeta för en likvärdig utbildning
Omsätta styrdokument i det dagliga arbetet på ett tydligt och fungerande sätt
Ha personalansvar för en grupp medarbetare, inklusive arbetsledning, uppföljning och arbetsmiljö
Säkerställa bemanning, bland annat genom att ansvara för vikariehantering
Vara en aktiv del i elevhälsoarbetet och samarbeta med elevhälsoteamet
Stödja elever i deras utveckling, både kunskapsmässigt och socialt
Skapa struktur och tydliga rutiner i verksamheten
Följa upp resultat, närvaro och trivsel samt fatta beslut inom ditt ansvarsområde
Delta i skolans strategiska arbete genom ledningsgruppen
Ha kontakt med vårdnadshavare, företag och andra samarbetspartners
Vid rektors frånvaro går du in som ställföreträdande rektor.
Tjänsten är på 50% och kan komma att kunna kombineras med undervisning inom svenska alternativt historia, samhällskunskap och religion. Vi ser också visst behov av specialpedagog/speciallärare, mentor och kommunikatör. Tjänsten som biträdande rektor kommer även kunna ändas och växa i takt med att skolans tillväxt.
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning, gärna lärarlegitimation med behörighet att undervisa på gymnasiet inom något eller några av ovanstående nämnda ämnen
Erfarenhet av en ledande roll inom skola, exempelvis som arbetslagsledare eller förstelärare
Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete på gymnasienivå
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet i roll som skolledare
Påbörjad eller avslutad rektorsutbildning
Vi söker dig som har ett nära och tydligt ledarskap med fokus på undervisningens kvalitet och elevernas utveckling. Du arbetar strukturerat och har förmåga att se både helhet och detaljer i verksamheten.
Du delar Lärandes kärnvärden - trygghet, utveckling, team och framgång. Du samarbetar väl med andra, är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar förändras. Du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att skapa förtroende. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för att driva arbetet framåt tillsammans med andra.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9562". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Realgymnasiet Nyköping Kontakt
Rektor
David Bechtel +46101398443 Jobbnummer
9848592