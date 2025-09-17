Biträdande rektor till Ranagårdsskolan
2025-09-17
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga upp en skola där kvalitet, trygghet och lärande står i centrum - och där vi gör det tillsammans? Ranagårdsskolan är en ny f-9-skola med 600 elever i Halmstad med höga ambitioner och ett starkt fokus på helhetsperspektiv. På skolan finns även anpassad grundskola och Flow, en mötesplats för unga, vilket ger ett levande flöde av människor och samverkan i våra lokaler. Vi söker nu en biträdande rektor som vill vara med och leda utvecklingen framåt, i nära samarbete med elever, medarbetare och skolledning.
Hos oss är du en del av ett lag där vi tillsammans skapar en lärande organisation. Du som tror på kraften i kollektivet, som ser värdet i att bygga relationer och som vill vara en del av ett ledarskap som är nära undervisningen - du kommer att trivas hos oss.
Som biträdande rektor arbetar du nära skolans rektor och ingår i ledningsgruppen tillsammans med två andra biträdande rektorer. Till en början kommer du att ha ansvar för mellanstadiet, men detta kan komma att förändras över tid. Du är en nyckelperson i skolans utvecklingsarbete i samverkan med arbetslag, elevhälsa och utvecklingsgrupp. Rollen innebär personalansvar och kontakt med vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi en trygg skola med studiero och undervisning av hög kvalitet. Läs- och skrivutveckling samt matematik är i fokus.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
* Leda utvecklingsarbetet i arbetslaget
* Ingå i ledningsgruppen
* Ingå i skolans elevhälsa
* Ingå i skolans utvecklingsgrupp
* Personalansvar med tillhörande medarbetarsamtal
* Kontakt med vårdnadshavare
Ranagårdsskolans vision:
Ranagårdsskolan ska vara den bästa möjliga skolan - en plats där elever och personal får bästa förutsättningar att utvecklas och trivas. Vi tar helhetsansvar för hela skoldagen, från fritidshem och förskoleklass till årskurs 9. Det kräver ett gemensamt förhållningssätt där varje medarbetare ser sin roll i helheten, tror på sin och lagets förmåga att göra skillnad, och ständigt vill utvecklas och lära.
Skolutveckling - en del av vardagen:
Vi bygger vår skolutveckling på aktuell forskning om hållbar förbättring i undervisning och lärmiljöer. Det är inget tillfälligt projekt, utan ett ständigt närvarande arbetssätt. Vi lär tillsammans, delar kunskap och omsätter det i praktisk handling. Först när lärandet leder till gemensamt agerande får det verklig effekt på elevernas lärande och måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker uppfyller följande krav:
* Lärarlegitimation för grundskolan
* Minst tre års erfarenhet som undervisande lärare
Utöver kraven ovan är det meriterande om du har undervisat i matematik, har erfarenhet som förstelärare eller skolledare, samt ämnesutbildning inom matematik eller svenska. Erfarenhet av schemaläggning, tjänsteplanering och arbete i system som Stratsys och Skola24 är också ett plus.
Vi tror att du som söker är en närvarande ledare som bygger förtroende och skapar goda relationer i vardagen. Du har lätt för att lyssna in och kommunicera tydligt, även i utmanande situationer, och du använder din återkoppling för att stärka både individer och grupper. Du ser din roll som en del av ett större sammanhang och agerar utifrån skolans gemensamma mål. Med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv fattar du beslut som håller över tid, och du har modet att utmana invanda arbetssätt när det gynnar skolans utveckling. Du är flexibel och trygg i förändring, och du drivs av att utvecklas - både själv och tillsammans med andra - och har en stark vilja att skapa en lärande organisation där varje medarbetares kompetens tas tillvara. För att trivas i rollen behöver du uppskatta Ranagårdsskolans helhetsidé, där undervisningen kvalitetssäkras genom närvaro, samarbete och ett kollektivt ansvarstagande.
ÖVRIGT
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du uppfyller kraven får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och ett kandidatmöte. Vid chefsrekryteringar utför vi facklig samverkan och referenstagning genomförs alltid på slutkandidaten.
Urval sker under vecka 40-41 och första intervjuer kommer hållas på plats på Ranagårdsskolan vecka 42.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Halmstads kommun, Skola Kontakt
HR-specialist
Emma Olsson emma.olsson1@halmstad.se +46 721474687
