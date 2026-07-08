Biträdande rektor till Polhemsskolan
Gävle kommun, Polhemsskolan / Pedagogchefsjobb / Gävle Visa alla pedagogchefsjobb i Gävle
2026-07-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Polhemsskolan i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Polhemsskolan är Gävle största gymnasieskola med ca 1300 elever. På Polhemsskolan finns tio nationella program, tre introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolans nationella program är indelad i fyra sektorer som leds av varsin biträdande rektor. På Polhemsskolan finns väl utvecklade arbetslag och ett omfattande kvalitetsarbete vars syfte är att öka elevernas måluppfyllelse.
Vill du vara med och forma framtidens skola? Bli biträdande rektor på Polhemsskolan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll för skolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med lärarna leda arbetet med en tydlig inriktning mot elevers lärande. I dina arbetsuppgifter ingår både att planera och organisera, såväl som att följa upp och utvärdera. I ditt arbete stödjer du dig naturligt på skolans olika styrdokument.
Några av dina arbetsuppgifter:
• Du är arbetsledare på skolan vilket innefattar elev-, personal- och utvecklingsfrågor.
• Du deltar i rekrytering av skolans personal och genomför medarbetar- och lönesamtal.
• I dina arbetsuppgifter ingår även att ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Du verkar för att utveckla samarbete och samverkan med grundskola, högskola och näringsliv.
• Du är direkt underställd rektor och ingår tillsammans med övriga biträdande rektorer i skolans ledningsgrupp för de nationella programmen.
• Du deltar i ledning och utveckling av Polhemsskolans verksamhet och det systematiska utvecklings och kvalitetsarbetet tillsammans med övriga rektorers ledningsgrupper.
Kvalitets- och utvecklingsfrågor är självklara ledstjärnor för Polhemsskolan.
Som nyanställd skolledare kommer du att få ett skräddarsytt introduktionsprogram. Du får även stöd från våra stödfunktioner inom områdena ekonomi, HR, juridik, kommunikation och IT. Du får löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.
Läs mer om skolan på www.polhemsskolan.gavle.se
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer ENDAST att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleexamen/universitetsexamen och erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Du är en erfaren ledare och harerfarenhet av utvecklingsarbete i skolan samt är väl förtrogen med skolans styrdokument och övrig relevant lagstiftning.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från gymnasiets yrkesprogram.
• Genomgått rektorsutbildningen.
Vi söker en tydlig och trygg pedagogisk ledare med fokus på elevernas kunskapsutveckling. Du har förmågan att leda och motivera andra samt sätta upp mål och riktning för verksamheten.
Du trivs med att vara ansiktet utåt och är samtidigt en synlig och närvarande ledare på skolan. Du har en god kommunikativ förmåga, samarbetar bra med andra och ser vikten av att bygga och bibehålla goda relationer. Vidare tar du eget initiativ, är modig och har förmåga att skilja på sak och person. Du ger, söker och tar konstruktiv feedback.
Vi genomför löpande intervjuer under v 31-32.
Under processen kommunicerar vi med kandidaterna via mejl från adressen noreply@recruit.visma.com
. Det är viktigt att du kontrollerar din inkorg, inklusive skräppost regelbundet för att inte missa några viktiga meddelanden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Polhemsskolan Kontakt
Sveriges Skolledare
Niklas Hedqvist niklas.hedqvist@gavle.se Jobbnummer
9996101