Biträdande rektor till område 3 Lövestad Vollsjö
Sjöbo kommun, Lövestad / Pedagogchefsjobb / Sjöbo Visa alla pedagogchefsjobb i Sjöbo
2025-12-12
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Lövestad i Sjöbo
Sjöbo - en plats vi skapar tillsammans!
Vill du jobba i vårt skolledarteam?
Är du sugen på ett utmanande, spännande och roligt uppdrag?
Vi söker nu en biträdande rektor område 3.
I vår skolorganisation jobbar vi i team som omfattar Lövestad skola och förskola och Vollsjö skola och förskolor. I vårt team ingår rektor, två biträdande rektorer och två skolhandläggare.
Våra byskolor och förskolor ligger i härliga natursköna områden på landsbygden i nordöstra delarna av Sjöbo kommun.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad biträdande rektor som med lyhördhet, flexibilitet och god samarbetsförmåga bygger starka relationer i hela skolans styrkedja med barn och elever, personal, vårdnadshavare, skolledning samt externa samarbetspartners.
Du kommer att samarbeta med rektor och i nära samverkan med skolledning och elevhälsa arbeta för att nå gemensamma mål. Samtidigt innebär rollen att du, inom ramen för övergripande riktlinjer, tar ett självständigt och ansvarsfullt ansvar för dina uppdrag och driver dina ansvarsområden framåt för att stärka måluppfyllelse och skapa en god lärmiljö för alla elever.
I uppdraget ingår både strategiskt och operativt ansvar med fokus på:
Skolutveckling och kvalitet
Du leder det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställer fungerande processer för uppföljning, analys och utveckling. Genom ett tydligt pedagogiskt ledarskap driver du utvecklingen av undervisning och lärmiljö i samarbete med lärare och elevhälsa.
Personal och arbetsmiljö
Du har personalansvar för en F6-skola, inklusive medarbetarsamtal, kompetensutveckling och medverkan i rekrytering. Du leder det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidrar till operativ planering, såsom schemaläggning och tjänstefördelning.
Kommunikation och digital utveckling
Du är skolans och förskolans kommunikativa länk gentemot vårdnadshavare och samverkansparter och använder digitala verktyg för att stärka dialog och transparens. Du driver utvecklingen av digitala lärmiljöer och arbetar för en sammanhållen och långsiktig utveckling mellan skola och förskolor i området.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har ledarerfarenhet inom skola, gärna som skolledare, och meriterande om du även har erfarenhet från förskola.
* Är legitimerad lärare med flerårig pedagogisk erfarenhet och god bedömningsförmåga.
* Har god kännedom om styrdokument och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.
* Har god digital kompetens och använder digitala verktyg för kommunikation och delaktighet.
* Är en flexibel, lyhörd lagspelare med initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
* Har god förmåga att strukturera, planera och följa upp verksamheten.
* Är kommunikativ och relationsskapande, med ett inlyssnande ledarskap.
* Har genomfört eller påbörjat Rektorsprogrammet (meriterande).
Vi erbjuder
Ett utvecklingsorienterat ledningsteam som präglas av gemensamt ansvarstagande och ömsesidigt stöd.
Möjligheter att aktivt leda och driva skolutveckling samt följa upp tydliga och mätbara resultat.
Kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till kommunens nätverk
En betydelsefull position där du får bidra till att forma framtidens lärande för våra barn och elever.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Lövestad Kontakt
Bitr Rektor
Annika Olsson 041627000 Jobbnummer
9642003