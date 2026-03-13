Biträdande rektor till ny resursskola i Jönköping!
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Vill du vara med och leda utvecklingen av våra framtida grundskolor inom Jönköpings kommun? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vi söker en driven och engagerad biträdande rektor som vill vara med och bygga upp vår nya resursskola för elever inom AST (autismspektrumtillstånd) år 1-6. Här får du en unik möjlighet att forma en verksamhet från grunden och skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas. I rollen leder du tillsammans med rektor och dina medarbetare ett verksamhetsnära arbete där eleven alltid står i centrum. Du driver utveckling, stöttar medarbetare och säkerställer en trygg, positiv och inkluderande lärmiljö där varje elev kan trivas och växa.
Du blir en del av Nordskogens skolområde, som omfattar både den nya resursskolan i Månsarp och Nordskogens skola. Som biträdande rektor ingår du dessutom i grundskolans ledargrupp, där du får kontinuerlig kompetensutveckling och stöd för ett hållbart och tryggt ledarskap.
Din roll som biträdande rektor för våra resursskolor är inte bara en spännande karriärmöjlighet utan också en möjlighet att göra verklig skillnad för våra elever och deras utbildning i Jönköping.
Välkommen till oss
I Jönköpings kommun arbetar 12 000 kollegor för samma mål - att skapa bra dagar för alla som lever och verkar här. Inom utbildningsförvaltningen gör vi det genom att bygga en tillgänglig skola där lärglädje, nyfikenhet och utveckling står i centrum.
Nu startar vi en helt ny resursskola i Månsarp, en trygg och specialanpassad lärmiljö för cirka 20 elever i årskurs 1-6 inom AST. Här kommer eleverna mötas av engagerade medarbetare, moderna nyrenoverade lokaler och ett arbetssätt som utgår från varje elevs styrkor och behov. Skolan blir en del av Nordskogens skolområde och leds av rektor och biträdande rektor i nära samarbete.
På vår nya resursskola fokuserar vi på att ge elever med AST möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Vårt uppdrag är att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för varje elev. Genom att främja en positiv lärmiljö vill vi ge eleverna de verktyg de behöver för att trivas och utvecklas. Vi strävar mot att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtiden.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
För att lyckas i rollen som biträdande rektor för vår resursskola ser vi att du har en gedigen erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, gärna med erfarenhet av AST. Vi söker en ledare som kan inspirera och bygga upp en helt ny skola, tillsammans med ett personalteam som delar våra värderingar och visioner. Din förståelse för vikten av en inkluderande och stödjande miljö, samt din förmåga att tydligt leda, kommunicera och nå uppsatta mål, är avgörande för skolans framgång.
Ditt ledarskap präglas av samarbete och tillitsbaserad styrning där du visar förtroende för dina medarbetares kompetens, engagemang och vilja att lyckas i sina uppdrag. Din genuina passion för barn och ungdomars utbildning och välbefinnande är avgörande för att skapa en miljö där varje elev kan trivas och växa.
Vi söker dig som i grunden är lärare alternativt lärare inriktning fritidshem. Kanske är du redan en erfaren ledare som ser potentialen i att ta dig an en ny och spännande utmaning. Har du genomfört eller har en pågående statlig rektorsutbildning är det meriterande.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning, under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Uppdraget som biträdande rektor är ett treårigt förordnande som vilar på en tillsvidareanställning som lärare.För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som biträdande rektor!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
