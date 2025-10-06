Biträdande rektor till Nils Ericsongymnasiet
Kunskapsförbundet Väst / Pedagogchefsjobb / Trollhättan Visa alla pedagogchefsjobb i Trollhättan
2025-10-06
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kunskapsförbundet Väst i Trollhättan
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Är du vår nya medarbetare som biträdande rektor?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Kunskapsförbundet är en drömfabrik där människor genom utbildning får chans att nå sina drömmar.
Med framtidslust och kompetens hjälper vi våra elever att bli redo för morgondagen - som medmänniskor, som medarbetare och som världsmedborgare. Ett viktigt uppdrag som vi utför med stolthet, engagemang och glädje.
Vi söker nu en biträdande rektor som vill vara med och utveckla Nils Ericsongymnasiet tillsammans med skolledning, personal och elever. Vi erbjuder ett spännande jobb och en arbetsplats med stora ambitioner, härliga människor och en pulserande vardag. För att du ska trivas hos oss tror vi att du har ett genuint intresse för elevers lärande, men också för ledarskap och samhällsutveckling.
Tjänsten är på Nils Ericsongymnasiet, en skola som genomgått omfattande renoveringar och rymmer cirka 950 elever. Vi är drygt 130 personer som arbetar på skolan. Du kommer ha programansvar för nationella program, både studieförberedande och yrkesprogram.
På skolan finns sex nationella program och introduktionsprogrammen.
Vad innebär tjänsten?
I Kunskapsförbundet tror vi på att skapa starka skolledarteam som samarbetar tätt i vardagen. Vi erbjuder en möjlighet att få ingå i ett väl inarbetat ledningsteam i en organisation med starkt fokus på skolutveckling och framtidslust.
I rollen som biträdande rektor kommer du tillsammans med rektor och de två andra biträdande rektorerna att leda det dagliga arbetet på Nils Ericsongymnasiet. Du kommer att ansvara för elever, personal, programutveckling och ekonomi. Du kommer att vara en del av det pedagogiska ledarskapet som rektor leder.
Vem är du?
Du har en pedagogisk utbildning i grunden och har ambitionen att arbeta med skolledarskap. Du behöver inte ha arbetat som chef innan men du vet att du har goda ledaregenskaper som kan utvecklas och komma till sin rätt i ett bra ledningsteam. Du är en utmärkt kommunikatör och god lyssnare och är en chef som får medarbetare att växa genom att stödja och utmana.
Du är en fena på att bygga relationer och får energi av att samarbeta med andra människor. Du har mod att tänka nytt och drivkraft att genomföra förändringar. Du är en ledare som ser helheter och kan skapa motivation hos både medarbetare och elever. Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
• Lärarlegitimation
Meriterande:
• Rektorsutbildningen
• Annan pedagogisk ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av arbete som ledare/chefÖvrig information
• Prel kommer det vara kortintervju via Teams fr o m vecka 44.
• Prel djupintervju fysiskt kommer äga rum måndag 3 nov och onsdag 5 nov.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
• Provanställning kan komma tillämpas
Låter det här som ett jobb för dig? Att hitta rätt person är det viktigaste för oss så välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/ Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/66". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsförbundet Väst
(org.nr 222000-2998) Arbetsplats
Nils Ericsonsgymnasiet Kontakt
Johanna Lunneryd, Rektor NE 0520-525780 Jobbnummer
9543264