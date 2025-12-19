Biträdande rektor till Malmö Citadellsgymnasium
2025-12-19
Malmö Citadellsgymnasium flyttade in i sina nya lokaler höstterminen 2024 och är Malmö stads första helt nybyggda gymnasieskola på 60 år. Skolan genomsyras av ett innovativt entreprenörskap med hållbarhet, ekonomi och teknisk utveckling i fokus. Till vår ledningsgrupp söker vi nu en engagerad och utvecklingsinriktad biträdande rektor som vill fortsätta utveckla och leda skolans samhällsvetenskapsprogram och våra introduktionsprogram - det förstärkta försäljning- och serviceprogrammet samt yrkesintroduktionen på samma program. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor har du ansvar för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom ditt ansvarsområde. Du är direkt underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation som rektor ger.
I uppdraget ingår bland annat att:
leda, utveckla och organisera arbetet på skolenheten inom ramen för din delegation
ansvara för det pedagogiska utvecklingsarbetet inom ditt område
driva och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
ansvara för budget och säkerställa att resurser används effektivt
samverka med förvaltningens stödfunktioner, andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, civilsamhället och andra skolenheter.
Tillsammans med skolledningen arbetar du med systematiskt kvalitetsarbete i form av kontinuerlig uppföljning och analys av elevernas resultat, undervisningens genomförande och lärarnas förutsättningar. Kvalifikationer
Krav:
• Lärarexamen
• Erfarenhet av strategisk ledning eller samordning inom skolverksamhet
• Flerårig erfarenhet av arbete inom gymnasieskola
• Erfarenhet av skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete
• Mycket god kunskap om gymnasieskola som utbildningsform
• God kunskap om skolans styrning och författningar
• God digital förmåga
• Mycket goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Slutfört rektorsprogram, i andra hand pågående rektorsprogram
• Chefserfarenhet med personalansvar
• Erfarenhet av arbete på samhällsvetenskapsprogram
• Erfarenhet av att arbeta med introduktionsprogram.
Vi söker en trygg och modig ledare som motiverar och ger andra de befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet genom tydlig kommunikation och ett professionellt förhållningssätt. Med självinsikt och stabilitet ser du relationer i sitt rätta perspektiv och förhåller sig till dessa på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ser helheten, tar hänsyn till det större perspektivet och fattar beslut med hela verksamhetens bästa i fokus.
Språk öppnar dörrar och stärker gemenskap. Vi strävar efter att spegla Malmös mångfald och ser det som meriterande om du, utöver svenska och engelska, även talar något av de välrepresenterade språken i Malmö.
Om arbetsplatsen
Malmö Citadellsgymnasium erbjuder program inom ekonomi, försäljning och service, samhällsvetenskap, samt teknik. Alla skolans utbildningar inriktas mot framtidens nya arbetsmarknad, där innovation, hållbarhet och digitalisering tar allt större plats. På Malmö Citadellsgymnasium får både medarbetare och elever en möjlighet att tillsammans forma sin nya skola.
Vill du veta mer om oss? Besök: Malmö Citadellsgymnasium - Malmö stad (malmo.se)
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1700 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-04-01 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Skolledare
Yerk Liveröd yerk.liverod@malmo.se 0709-797405 Jobbnummer
9657087