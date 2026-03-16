Biträdande rektor till Magelungens gymnasium Danvikstull
Magelungen Utveckling AB / Pedagogchefsjobb / Nacka Visa alla pedagogchefsjobb i Nacka
2026-03-16
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Magelungen Utveckling AB i Nacka
, Örebro
, Västerås
, Falun
, Jönköping
eller i hela Sverige
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.Om oss
Vi erbjuder en gymnasieresursskola för elever i omfattande behov av särskilt stöd. De elever vi möter har ofta sociala, psykosociala eller neuropsykiatriska bekymmer och många gånger har de en lång tid av skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa dessa ungdomar till en fungerande skolgång så arbetar vi med småskalighet, hög personaltäthet, förstärkt psykosocialt stöd och individuellt utformade upplägg, utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vi har en systemisk och salutogen grundsyn där fokus är att arbeta med helhet och bygga på det som fungerar. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Du ingår i ledningsgruppen och stödjer rektors arbete med att driva verksamheten och skolans pedagogiska utveckling framåt. Du bistår med din kompetens vid såväl komplexa elevfrågeställningar som personalfrågor och i det administrativa arbetet. Du är aktiv och drivande i alla frågor som rör verksamheten och påverkar organisationens utveckling och kvalitetssäkring. I tjänsten ingår cirka 50% undervisning och nära samarbete med elever och vårdnadshavare. I tjänsten ingår även samverkan med olika utbildningsförvaltningar, socialtjänst och regionen. I nuläget ingår ej personalansvar.Kvalifikationer
• Vi söker en person som är/har:
• Specialpedagogisk kompetens och dokumenterad pedagogisk skicklighet.
• Beprövad erfarenhet av att arbeta med barn och/eller unga med neuropsykiatriska funktionshinder.
• Erfarenhet av att arbeta med gymnasieskolans läroplan.
• Modig och orädd att driva även laddade utvecklingsfrågor utfirån verksamhetens mål och behov.
• Flexibel och innovativ.
• Lugn, stabil, tydlig, strukturerad och med glimten i ögat.
• Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och att du motiveras av att arbeta operativt tillsammans med rektor men även med övrig personal i den dagliga verksamheten.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Marie Johansson.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Rektor
Marie Johansson marie.johansson@magelungen.com 0761684996
9798412