Biträdande rektor till Ljungskileskolan F-6
Uddevalla Kommun / Pedagogchefsjobb / Uddevalla Visa alla pedagogchefsjobb i Uddevalla
2025-09-29
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Om arbetsplatsen
Ljungskileskolan är en F-6-skola med cirka 500 elever belägen mellan havet och skogen.
Skolan bedriver även fritidsverksamhet med 6 avdelningar där cirka hälften av skolans elever är inskrivna. I skolans framtid stundar en nybyggnation och just nu befinner sig skolan i en övergångsfas där man tidigare haft två rektorer, en på F-3 och en på 4-6, men nu ska bli en rektor och en biträdande (denna tjänsten) för alla elever F-6. Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Biträdande rektor är en central del av skolans ledningsorganisation och stöttar rektor i allt från pedagogiskt utvecklingsarbete till administration och personalfrågor. Samarbetet och fördelningen av arbetsuppgifter mellan rektor och biträdande rektor läggs upp utifrån lämplighet, erfarenhet och intresse, och kommer kunna vara dynamiskt över tid. Verksamhetsansvar för fritidshem, visst personalansvar och processansvar skulle kunna tänkas bli aktuella uppgifter, men största delen arbetsuppgifter kommer handla om att stötta rektor i det dagliga arbetet.
Vem söker vi?
Vi söker dig med gott omdöme som är mål- och resultatorienterad, och duktig på att kommunicera. Du behöver vara självgående i att jobba med processer och ansvarsuppdrag. Vidare är du lojal i att följa fattade beslut och jobba nära rektor, samtidigt som du vågar ta initiativ och utmana befintliga strukturer. Du har pedagogisk insikt genom utbildning och beprövad erfarenhet, och som biträdande rektor är du en ledare vars förhållningssätt och handlingar skapar förutsättningar för människor att utföra ett gott arbete och växa. KvalifikationerKvalifikationer
• Lärarutbildning och legitimation
• Flerårig erfarenhet av arbete som lärare, speciallärare eller specialpedagog
Meriterande:
• Erfarenhet som skolledare och- eller i skolledning
• Erfarenhet av att jobbat ledningsfunktion/-grupp, nära arbete under rektors ledning
• Erfarenhet av arbete i administrativa system
• Erfarenhet av process- samt förändringsledning
För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.
