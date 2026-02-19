Biträdande rektor till Kvarnbyskolan
2026-02-19
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Kvarnbyskolan är en uppskattad och välfungerande högstadieskola med cirka 520 elever i årskurs 7-9. Skolan har under flera år uppvisat goda studieresultat med höga meritpoäng.
En av Kvarnbyskolans största styrkor är vår stabila och erfarna personalgrupp. Många medarbetare har arbetat länge på skolan, trivs i sina uppdrag och bidrar till en professionell, trygg och samarbetsinriktad kultur. Här finns ett tydligt gemensamt ansvar för elevernas resultat, studiero och trygghet.
Skolan har ett välutbyggt elevhälsoarbete med skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare, kurator och specialpedagoger. Trygghetsteamet arbetar systematiskt och förebyggande mot kränkande behandling. Under raster finns skolvärdinna, elevcafé och uppehållsrum som bidrar till en god och trygg studiemiljö. Skolan har även studie- och yrkesvägledare, ett prisbelönt skolbibliotek med fackutbildad bibliotekarie samt en heltidsanställd intendent som avlastar skolledning och personal. IT-support finns tillgänglig för eleverna.
Kvarnbyskolan har en välfungerande utvecklingsorganisation där åtta förstelärare leder och driver utvecklingsarbete i nära samverkan med skolledning och övrig personal. Arbetet präglas av kollegialt lärande, gemensamma strukturer och ett tydligt fokus på undervisningens kvalitet och elevernas måluppfyllelse.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Kvarnbyskolans skolledning består av en rektor och en biträdande rektor som arbetar i ett nära samarbete med god insyn i varandras ansvarsuppdrag.
Vi söker nu en biträdande rektor som vill vara med och bidra till att fortsätta forma den bästa möjliga arbetsplatsen för personal och elever. Du kommer att driva, utveckla och följa upp verksamheten mot gemensamt uppsatta mål. Du har ett delegerat ansvar för personal, pedagogiskt ledarskap och arbetsmiljö för medarbetarna samt elever. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att ligga inom den obligatoriska delen av skolan där du kommer leda lärarna i deras professionella lärande och utveckling av undervisning samt i arbetsorganisatoriska frågor.
Du som söker är intresserad av skolutveckling och har eleven i fokus för ökad måluppfyllelse. Du ser samarbete som en självklarhet och har en vilja att hitta lösningar ihop med elever, lärare och kollegor. Tillsammans ska vi utforska nya vägar och våga pröva nya sätt att utveckla undervisningen på skolan. Du fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med erfarenhet av arbete grundskola, inriktning åk 7-9. Meriterande om du har ledarerfarenhet alternativt arbetat som förstelärare, läst till specialpedagog eller speciallärare eller haft en motsvarande roll där du fått omsätta din pedagogiska insikt i ett ledarskap. Vi ser gärna att du har någon form av ledarskapsutbildning eller förberedande chefsutbildning.
Du har mycket god pedagogisk insikt och är väl förtrogen med aktuell läroplan, lagar/ förordningar och andra styrdokument som verksamheten skall förhålla sig till.
Du har en ledarstil som bygger på tillit, engagemang och delaktighet och en mycket god förmåga att skapa goda relationer till dina medarbetare, elever och vårdnadshavare. För att skapa dialog och delaktighet för alla är det viktigt att du har en kommunikativ förmåga och kan anpassa dig efter mottagare och situation. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du strävar efter att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar över hur du kan bidra till förbättrade resultat för verksamheten. Du tar hjälp vid behov och är prestigelös som person och i ditt ledarskap.
För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du har förmågan att självständigt planera och organisera ditt arbete. Du ser oftare lösningar än problem och ditt arbete präglas av en positiv hållning och tillit till din omgivning.
Uppdraget är i nära samarbete med medarbetare, rektor och andra kollegor vilket förutsätter att du dessutom är en god lagspelare som inspireras av att arbeta i mångfacetterade organisationer med utmaningar och nytänkande uppdrag.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
