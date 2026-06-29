Biträdande rektor till Komvux
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2026-06-29
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Vill du vara med och leda en verksamhet där utbildning skapar nya möjligheter – för människor, arbetsliv och samhälle?
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens åtaganden enligt skollagstiftning för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare. Nämnden ansvarar även för arbetslivsinriktad rehabilitering samt för den kommunala flyktingmottagningen. Vi samverkar för att kommunens medborgare ska lära, utvecklas och kunna leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge framtidstro.
Vi söker nu en biträdande rektor till vuxenutbildningen i Umeå, en verksamhet där människor i olika skeden av livet tar nästa steg mot arbete, vidare studier och personlig utveckling. Här möts elever med olika erfarenheter och mål i en lärmiljö som präglas av kvalitet, flexibilitet och framtidstro. Tillsammans med engagerade medarbetare arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Som biträdande rektor blir du en viktig del i att leda och utveckla verksamheten vidarePubliceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor leder du det dagliga arbetet inom enheten du ansvarar för. Du har ansvar för medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi och bidrar genom ett nära ledarskap till att verksamheten fungerar väl i vardagen. Du skapar struktur, tydlighet och goda förutsättningar för medarbetarna – med elevernas lärande och utveckling i fokus. Tillsammans med rektorer och biträdande rektor driver du det pedagogiska utvecklingsarbetet och arbetar utifrån det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla undervisningen och säkerställa hög kvalitet i verksamheten.
Vuxenutbildningen påverkas i hög grad av samhällsutvecklingen och kompetensbehoven på arbetsmarknaden varför också uppdrag och ansvarsområden som biträdande rektor kan förändras. Vi söker en biträdande rektor till vuxenutbildningen där uppdragets exakta ansvarsområde ännu inte är fastställt. Fördelning av ansvarsområden sker utifrån verksamhetens aktuella behov samt den sökandes profil, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamhetens utveckling.
Om dig
För uppdraget krävs en pedagogisk högskoleutbildning, gärna med inriktning senare år/gymnasiet.
Vi tror att du har erfarenhet från tidigare biträdande rektors- eller rektorsuppdrag. Om du inte har det behöver du ha lett eller samordnat kollegor i pedagogiskt arbete alternativt varit ledningsstöd till skolledare. Erfarenhet av vuxenutbildning är meriterande. Genom utbildning och erfarenhet har du utvecklat en god pedagogisk insikt samt förståelse för skolans uppdrag och de krav som ställs på ledning och utveckling av verksamheten. Vi tror också att du har påbörjat eller färdigställt rektorsutbildning.
Eftersom vuxenutbildningen verkar i en föränderlig omvärld behöver du vara trygg i förändringsarbete och trivas i en verksamhet där förutsättningar och behov ibland kan förändras snabbt. Du har förmåga att ställa om, prioritera och skapa riktning när omvärlden förändras. Som ledare är du tydlig, lyhörd och förtroendeskapande, med god förmåga att samarbeta och arbeta utifrån ett tillitsbaserat ledarskap.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är nödvändiga för att kunna kommunicera, dokumentera och samverka med medarbetare och elever. Grundläggande kunskaper i engelska är också viktiga.
Din nya arbetsplats
Du blir en del av vuxenutbildningens ledning där du tillsammans med rektor och kollegor driver och utvecklar verksamheten framåt. Här möter vi elever med olika erfarenheter, mål och vägar vidare i livet – från studier mot högre utbildning till kompetensutveckling och etablering på arbetsmarknaden. Ledarskapet präglas av samarbete, tillit och ett gemensamt ansvar för både elevernas resultat och medarbetarnas arbetsmiljö.
Som chef i Umeå kommun arbetar du på invånarnas uppdrag. Vi jobbar mest av allt för andra – men också för varandra. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en hållbar och utvecklande vuxenutbildning.Övrig information
Vi vill att du uppvisar utdrag ur belastningsregister innan anställning.
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
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901 84 UMEÅ Arbetsplats
Vuxenutbildning Kontakt
Lillemor Malmbo, Sveriges Lärare 090-164932 Jobbnummer
9983095