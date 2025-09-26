Biträdande rektor till högstadiet, Mariefreds skola
2025-09-26
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola med fritidshem, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, SFI/Vuxenutbildning och elevhälsa. Vi är cirka 1000 medarbetare som arbetar i utbildningskontorets verksamheter.
Mariefreds skola med knappt 800 härliga elever är en F-9 skola i hjärtat av den dynamiska idyllen Mariefred. Vi har positiva medarbetare och engagerade chefer som vill vidareutveckla skolans elevaktiva klimat. Du ingår i ett arbetslag som eftersträvar kollegialt lärande och ett gott samarbete med stort elevfokus. Vi har siktet inställt på hög kvalitet där alla elever får möjligheten att åtminstone lyckas med att nå sina mål.
Mariefreds skola är en attraktiv tillvalsskola som växer. Då en av våra tre biträdande rektorer tar sig an nya utmaningar så söker vi nu i skolledning en ny biträdande rektor med det särskildt verksamhetsansvar för högstadiet. Är det du?Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som har höga ambitioner och tillsammans med oss vill utveckla skolan och höja våra resultat ytterligare.
Arbetet som biträdande rektor innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare, uppdraget som biträdande rektor innebär att du tillsammans med rektor leder, utvecklar och följer upp skolans verksamhet. Du fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra positiv skillnad för både elever och personal. Du förväntas vara strukturerad, aktivt och självständigt driva utveckling inom pedagogik och systematiskt kvalitetsarbete som innefattar verksamhetsplanering, utvärdering och analysarbete.
Du kommer ha ett personalansvar där medarbetar- och lönesamtal samt arbetsmiljöansvar för dem ingår, processövergripande uppgifter på skolan kommer också ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* en avslutad pedagogisk examen från högskola eller universitet.
* aktuell erfarenhet av någon form av arbetslagsledande befattning inom grundskoleområdet, det är särskilt meriterande om din erfarenhet kommer från högstadiet.
* god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska.
* god vana att arbeta av att använda IT som stöd i arbetet och van att arbeta i olika administrativa system.
* goda kunskaper om grundskolans uppdrag, styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Som person ser vi att du är en trygg ledare med ett tydligt pedagogiskt ledarskap och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga med stor pedagogisk insikt.
Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Enligt avtal.
