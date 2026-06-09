Biträdande rektor till Härlandatjärnskolan
Göteborgs kommun / Pedagogchefsjobb / Göteborg Visa alla pedagogchefsjobb i Göteborg
2026-06-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Nu söker vi en biträdande rektor med ansvar för fritidshemmet samt förskoleklass till årkurs 3 på Härlandatjärnskolan!
Härlandatjärnskolan är en nybyggd skola som välkomnade sina första elever höstterminen 2022. Skolan har två klasser i varje årskurs och totalt cirka 560 elever från årskurs F-9 när den är fullt utbyggd. Till hösten 2026 har vi samtliga årskurser från förskoleklass till årskurs 9.
Skolan ligger mycket naturskönt vid Härlanda tjärn med närhet till skog och sjö. Skolans läge kombinerat med den invändiga miljön där man verkligen satsat på att utforma lärmiljöer som erbjuder eleverna en fantastisk arbetsmiljö blir på många sätt unikt.
Härlandatjärnskolan ingår i samma skolområde som Torpaskolan.Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor ingår du i skolområdets ledningsteam där det är högt i tak och vi alla bidrar för att skapa mervärde för våra elever. Teamet består av dig, rektor samt ytterligare två biträdande rektorer inom skolområdet. Du får möjlighet att utöva ett ledarskap nära både elever och medarbetare. Du har personalansvar för cirka 25–30 medarbetare.
Som biträdande rektor fokuserar du på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Du är en pedagogisk ledare och förebild för medarbetarna och har mycket fokus på utbildning och kunskapsutveckling. I den här tjänsten gäller frihet under ansvar och du får möjlighet att agera självständigt med stöd från rektor och övriga i ledningsteamet.
Du har tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen
• erfarenhet av någon form av ledaruppdrag
• minst 4 års erfarenhet av arbete i skola
• kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för skol- och verksamhetsformer inom grundskolan.
För tjänsten är det även meriterande om du har:
• gått rektorsutbildning och/eller något annat ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
• skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
• erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
• erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret.
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som är en tydlig och god kommunikatör får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Genom övertygande argument kan du tillföra entusiasm och energi, vilket uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. I rollen ingår att problemlösning sker på ett effektivt sätt genom att identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar.
Du har förmåga att överblicka det egna ansvarsområdet väl och den egna verksamhetens betydelse kan sättas i ett större sammanhang. Det är viktigt att intresse visas för övergripande frågor, och samverkan sker för att skapa mervärde. Du lyssnar på människor i syfte att förstå deras behov, och detta sker med ett öppet och respektfullt sinne.
Du motiveras av tydligt definierade mål och du har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov, vilket visar en stor flexibilitet och anpassningsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras att hållas 24 och/eller 25 juni.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Anders Wallin anders.wallin@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9955268