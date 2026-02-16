Biträdande rektor till Haninges resursskola
2026-02-16
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Välkommen att utvecklas med oss.
Hösten 2026 öppnar Haninge kommun en helt ny resursskola och vi söker nu en biträdande rektor som vill vara med och bygga upp en skola där elever med omfattande stödbehov får bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Skolan ligger centralt belägen i Handen, nära pendeltågstation. Den nya resursskolan kommer att ersätta tidigare lokalt placerade lärstudios i kommunen, med målet att samla kompetens och resurser under ett tak för att skapa en mer sammanhållen och kraftfull verksamhet.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som biträdande rektor är i nära samarbete med rektor och skolans personal för den dagliga driften av verksamheten. Då rollen och verksamheten är ny har du möjlighet att vara med och påverka dess utformning. Som biträdande rektor hos oss kan det innebära att du är närmaste chef för både lärare, fritidspersonal och övrig personal. I din tjänst har du personalansvar, driver utvecklingsarbete, likabehandlingsarbete, elevhälsa och arbete med särskilt stöd. Du kommer ansvara för schemaläggning för personal och verksamheten. Du är en tydlig och relationell pedagogisk ledare och trivs med att arbeta med kvalitetsutveckling och ha ett elevnära arbete. Du är en aktiv del i elevernas skolvardag och befinner dig i lärandesituationer likväl i sociala rastsituationer med eleverna.
Som biträdande rektor på en mindre skolenhet behöver du kunna arbeta både operativt och strategiskt. Vi söker dig som vill arbeta som skolledare med ena foten kvar i verksamheten och som uppskattar närheten till personal och elever. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, struktur och transparens. Du har en god struktur med god framförhållning och som person är du trygg, stabil och lyhörd. Som ledare har du god samarbetsförmåga och leder med engagemang som skapar delaktighet och lärande.
Det här söker vi hos dig
- Du har erfarenhet att arbeta som skolledare samt arbete med elever som är i behov av extraordinärt stöd.
- Erfarenhet av skoledaruppdrag med ansvar för schemaläggning
Vi söker dig som tycker att skolan har en avgörande betydelse för elevers framtid, som känner starkt för vikten av lärande och utbildning och som därmed tycker att skolan är en av de viktigaste arenorna att arbeta inom. Vi söker dig som kan ta egna initiativ, ha lätt för att samarbeta och bygga relation till dem du träffar. Då verksamheten är ny och under uppbyggnad söker vi dig som vill vara med på denna resa med oss. Vi ser fram emot att höra vad du kan och vill bidra med. Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
- Legitimerad lärare med erfarenhet av läraryrket
Meriterande:
- Tidigare arbete med elever i behov av särskilt stöd samt arbete med liknande uppdrag inom resursskola eller lärstudio.
- Erfarenhet av skolledaruppdrag
- Avslutat rektorsutbildningen
- Erfarenhet i Positivt beteendestöd
- Har varit med och startat en liknande verksamhet
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och ett elevnära arbete. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar. I rollen kan du ges möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Resursskolan Kontakt
Marija Krestalica Samuelsson +4686069294 Jobbnummer
9745973