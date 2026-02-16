Biträdande rektor till Fridnässkolan
2026-02-16
Fridnässkolan är en skola med engagemang, starka relationer och höga ambitioner. När vi nu växer i både lokaler och uppdrag krävs ett ledarskap som är närvarande och tydligt. Vi söker en biträdande rektor som vill driva arbetat framåt och omsätta riktning till konkret handling, tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du arbetar i ett nära samarbete med rektor och är en del av skolans ledning. Uppdraget är både strategiskt och operativt och innebär att du är med och sätter riktning för verksamheten, samtidigt som du säkerställer att beslut och utvecklingsinsatser genomförs i praktiken. Du bidrar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och arbetar systematiskt med kvalitet, uppföljning och utveckling av skolans arbetssätt. I rollen ingår personalansvar för delar av verksamheten samt ett nära samarbete med elevhälsoteamet i det främjande och förebyggande arbetet. Uppdraget är varierat och spänner från övergripande pedagogiska frågor till vardagsnära ledaruppgifter, alltid med elevernas lärande och välmående i fokus.
Din kompetens
Du har en relevant akademisk utbildning med minst 30hp inom pedagogik och erfarenhet av ledarskap inom skola, gärna i en chefsroll. Du är trygg i skolans uppdrag, styrdokument och van att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Samarbete är en självklarhet för dig och du trivs i ett nära ledningsarbete där ni kompletterar varandra. Du bidrar med ett strukturerat arbetssätt och genomförandekraft, med fokus på måluppfyllelse och uppföljning, samtidigt som du har förståelse för skolans komplexitet och människorna i den. Har du erfarenhet av att driva eller samordna elevhälsoarbete, eller erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, ser vi det som en styrka.
Du är en närvarande ledare som trivs med att vara ute i verksamheten och bygga förtroende hos elever, medarbetare och vårdnadshavare. Ditt ledarskap präglas av alltid bästa möjliga möte, där du kombinerar tydlighet med tillit och respekt och leder människor med förståelse för både uppdrag och relationer.
Vi erbjuder
Du arbetar nära rektor och elevhälsoteam i ett tillitsfullt samarbete och har tillgång till stadens stödfunktioner, specialistkompetenser och gemensamma ledarforum. Uppdraget ger dig möjlighet att vara med och forma en växande F-6-skola och bidra till hållbara arbetssätt och långsiktig kvalitet, samtidigt som du är en del av Västerås stads gemensamma arbete för att skapa goda förutsättningar för barns och elevers lärande och trygghet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Johanna Winlund johanna.winlund@vasteras.se 021-39 90 13 Jobbnummer
