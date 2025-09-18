Biträdande rektor till förskolor i centrala Växjö
2025-09-18
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Förskolorna i centrala Växjö söker biträdande rektor, välkommen med din ansökan!
Våra förskolor Bullerbyn, Björken och Ulriksbergs förskola är platser där barnens nyfikenhet, språkutveckling och glädje står i centrum. Med cirka 220 barn arbetar vi för att skapa en trygg och stimulerande miljö där alla barn ges förutsättningar att utvecklas och förberedas för nästa nivå i skolsystemet. Förskolorna är placerade i centrum av Växjö och många av barnen och deras familjer har en mångkulturell bakgrund. Här möter du engagerade medarbetare - förskollärare och barnskötare - som genom ett nära och språkutvecklande arbetssätt bidrar till både lärande och trygghet. Förskolan Björken har kväll- och helgomsorg och öppet årets alla dagar.
Som biträdande rektor blir du en nyckelperson i vårt team och får ett varierat och utvecklande uppdrag där du tillsammans med rektor kommer leda och stötta alla våra medarbetare i deras dagliga arbete. Du ansvarar för bemanning och resursplanering, samt bidrar till att säkerställa en välfungerande verksamhet. I ditt uppdrag ingår det även att arbeta aktivt med pedagogisk utveckling, kvalitetsarbete och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Du kommer ha en handledande roll och utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete, stötta och utmana pedagogerna mot fortsatt utveckling. Som biträdande rektor kommer du genomföra medarbetar- och lönesamtal, samt hantera administrativa uppgifter kopplade till personal och verksamhet.
Du arbetar nära rektor för att planera, följa upp och utveckla förskolans verksamhet. Ni samarbetar särskilt i det systematiska arbetsmiljöarbetet och med att stärka den psykologiska tryggheten för både barn och personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen och en god insikt i förskolans styrdokument. Du har erfarenhet av arbete inom förskolan och det är meriterande om du har erfarenhet av en ledande roll. På vår förskola arbetar vi ständigt med barns lärande och utveckling och därför söker vi dig som har en vilja att driva förbättringsarbete med barnets bästa i fokus. Vi söker dig som kan inspirera och skapa engagemang kring mål och strategier. Vidare har du en kommunikativ och relationsskapande förmåga som gör att du bygger tillitsfulla samarbeten med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Som ledare är du trygg och lösningsfokuserad, med förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut. Du har lätt för att strukturera och prioritera och vi värdesätter särskilt flexibilitet, lyhördhet och ett målmedvetet arbetssätt. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av olika sätt att arbeta språkutvecklande för att stötta barn i deras lärande och ge dem de bästa förutsättningarna.
I denna rekrytering använder vi oss av tester för urval. De kandidater som i störst utsträckning bedöms uppfylla kraven för tjänsten får inbjudan att genomföra tester via mail efter att ansökningstiden gått ut.
Inledande intervjuer är planerade att hållas 15 oktober kl. 13-17 samt 20 oktober kl. 13-16. Slutintervjuer för de kandidater som sedan går vidare hålls den 27 oktober kl. 8-12.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Enligt avtal. Så ansöker du
