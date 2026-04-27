Biträdande rektor till förskolor i centrala Malmö
2026-04-27
Ref: 20261018
Vill du vara med och utveckla framtidens förskola i Malmö? Som biträdande rektor hos oss får du en central roll i att leda och utveckla verksamheten så att varje barn ges de bästa förutsättningarna för en rolig, trygg och lärorik utbildning. Här växer framtiden och du med den!
Som biträdande rektor får du möjligheten att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola. Du verkar inom ramen för den delegering som rektor eller förskolenämnd ger. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet inom ditt ansvarsområde med fokus på barnens behov och förutsättningar. Genom ett coachande och närvarande ledarskap lägger du grunden för en stabil verksamhet. Du planerar och organiserar bemanningen och schemalägger så att rätt person är på rätt plats i rätt tid. Du har medarbetaransvar och håller i medarbetar- och lönesamtal samt medverkar vid rekrytering och rehabilitering av personal. Du bistår även rektor med planering, utveckling och uppföljning av förskolornas verksamhet.
I rollen som biträdande rektor ingår:
Att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet i nära samarbete med rektor och personal.
Ansvar för verksamhet, budget, personal och kvalitet inom ditt område.
Att ha ett närvarande, tydligt och pedagogiskt ledarskap som skapar engagemang, trygghet och delaktighet.
Att utveckla och organisera för kollegialt lärande för att säkerställa en jämn och hög pedagogisk kvalitet.
Att planera och följa upp resurs- och bemanningsfrågor samt organisera barngrupper.
Att bidra till det kompensatoriska arbetet i rektorsområdet och verka för likvärdighet och kvalitet i hela staden.
Att samverka med vårdnadshavare, andra förskoleenheter, förvaltningar och myndigheter.
Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor och övriga biträdande rektorer. Här arbetar vi tillsammans med fokus på att driva och utveckla verksamheten i hela vårt rektorsområde.Kvalifikationer
Som biträdande rektor hos oss har du ett tydligt pedagogiskt ledarskap och ett stort engagemang för barns utveckling och lärande. Du är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att skapa struktur, samverkan och delaktighet.
Vi söker dig som har:
högskoleexamen, motsvarande minst 180 hp, varav minst 30 hp pedagogik
minst 3 års erfarenhet från förskoleverksamhet, eller annan verksamhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget
ledarerfarenhet från förskole- eller skolverksamhet
erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg och system
god kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika aktörer
god kunskap om styrdokument, kvalitetsarbete och systematiskt utvecklingsarbete
god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
chefserfarenhet med personal- och budgetansvar
genomgått ledarutvecklingsprogram/-utbildning
examen inom pedagogik, tex förskollärarexamen, lärarexamen, eller liknande.
Vi söker dig som är en närvarande och tydlig ledare med god förmåga att skapa överblick och balans i verksamhetens olika behov. Du har lätt för att hantera flera parallella arbetsuppgifter och besitter en god känsla för prioritering, både i det dagliga arbetet och i mer oförutsedda situationer.
Vidare har du förmåga att möta medarbetare i dialog på ett lyhört och respektfullt sätt, samtidigt som du leder möten och situationer som kräver ett inlyssnande och tydligt ledarskap.
Om arbetsplatsen
I vårt förskoleområde ingår fyra förskolor - Per Albin hems förskola, Brages förskola, Spinneriets förskola och Ärtgårdens förskola, samt två öppna förskolor, Mobilia och Kompassen. Förskolorna är belägna inom gångavstånd i Kulladalsområdet samt vid Mobilia, med närhet till flera grönområden.
I dagsläget är det inte fastställt vilken av förskolorna tjänsten kommer att placeras på. Placeringen görs i ett senare skede och utgår från en samlad bedömning där vi tar hänsyn till både verksamhetens behov, kandidaternas kompetens och erfarenheter samt sammansättningen i befintlig ledningsorganisation. Målsättningen är att skapa en så välfungerande och strategiskt balanserad organisation som möjligt.
Vad erbjuder vi dig?
Ett team med hög arbetsglädje.
Samarbete i en ledningsgrupp som arbetar i transparens och tydlighet.
Ett område som väl representerar Malmö och som med tydliga mål och visioner i våra förskolor vill vara möjligheternas och mångfaldens plats för utbildning och undervisning där utveckling och lärande ges utifrån behov.
Ett område med medvetet förhållningssätt och metoder för att skapa Barnens bästa förskola.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 180 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på http://www.malmo.se/f%C3%B6rskolekarri%C3%A4r
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261018". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Gezim Isufi gezim.isufi@malmo.se Jobbnummer
9876746