Biträdande rektor till Förskolan Paletten
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Växjö Visa alla pedagogchefsjobb i Växjö
2026-07-28
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda en mångkulturell förskola där barnens röster får ta plats?
Förskolan Paletten är en Reggio Emilia-inspirerad förskola belägen i centrala Växjö. Här möts människor från hela världen i en gemenskap där språk, kulturmöten, demokrati och pedagogisk utveckling står i centrum. Nu söker vi en biträdande rektor som tillsammans med vår rektor vill vara med och leda verksamheten framåt med barnets bästa i fokus.
Som biträdande rektor blir du en nyckelperson i vårt team. I ett varierat och utvecklande uppdrag kommer du, tillsammans med rektor, att leda och stötta våra cirka 40 kompetenta medarbetare i deras dagliga arbete. I uppdraget ingår att aktivt arbeta med organisation, pedagogisk utveckling, systematiskt kvalitetsarbete samt att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.
Som biträdande rektor kommer du att genomföra medarbetar- och lönesamtal samt bistå rektor i andra arbetsuppgifter som är relevanta för uppdraget.
I din roll som ledare inom förskolan förväntas du också bidra till helheten och utvecklingen av Växjö kommuns kommunala förskolor.
Du arbetar nära rektor och ingår i förskolans ledning. Uppdraget bygger på ett nära samarbete där ni tillsammans analyserar verksamhetens behov, fattar välgrundade beslut och skapar förutsättningar för utveckling. Ansvarsfördelningen är tydlig och rektor har det yttersta ansvaret för verksamheten, medan du som biträdande rektor ansvarar för tilldelade områden och bidrar aktivt till ledningsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har pedagogisk högskoleexamen och god insikt i förskolans styrdokument
• har erfarenhet av arbete i förskola, gärna i en ledande befattning
• har förmåga att bidra till ett nära och tillitsfullt ledarskapssamarbete där man delar tankar, perspektiv och reflektioner samtidigt som ansvar och beslutsvägar är tydliga
• har erfarenhet av ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt
• kan inspirera och skapa engagemang kring mål och strategier
• delar vår syn på barns rättigheter och utbildningens demokratiska uppdrag
• har förmåga och mod att genomföra svåra samtal på ett respektfullt och professionellt sätt
• har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• har utbildning inom och/eller erfarenhet av att leda språkutvecklande arbete
• har erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell verksamhet och ser mångfald som en tillgång i utbildningen
• har vidareutbildning som stärker förmågan att leda skolutveckling och utveckla utbildning på vetenskaplig grund
Vi söker dig som är trygg och närvarande i ditt ledarskap. Du har god förmåga att bygga relationer, skapa tillit och främja ett klimat där medarbetare vågar tänka nytt och utvecklas i sin profession. Du är kommunikativ, reflekterande, utvecklingsinriktad och flexibel samt ser möjligheter snarare än hinder.
Vidare har du god förmåga att arbeta strategiskt, prioritera och strukturera arbetet för att nå uppsatta mål och skapa ökad kvalitet för barnen.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt fortsatta arbete för att forma en förskola där varje barns rätt till delaktighet, språk och lärande står i centrum.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece49/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter +4647041000 Jobbnummer
10014384