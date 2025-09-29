Biträdande rektor till Förskolan Oxhagen-Malmen
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Kalmar Visa alla pedagogchefsjobb i Kalmar
2025-09-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
På förskolan Oxhagen-Malmen bedriver vi vår utbildning i tre hus i två olika upptagningsområden och våra barn går därför vidare till förskoleklass i två olika grundskolor. Vi arbetar utifrån samma mål i husen och har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete där våra två olika områden är en av flera förutsättningar i utbildningen. Vår förskola ska vara välkomnande där ett positivt bemötande är viktigt, liksom att lära och utvecklas i meningsfulla sammanhang, både barn och vuxna. Vi arbetar sedan många år med ett tema- och projekterande arbetssätt utifrån en grundsyn att "barn inte är utan blir" beroende på de förutsättningar vi ger eller har. Vårt gemensamma tema "Stadens områden som pedagogiskt rum i en hållbar framtid" skapar en mångfald av möjligheter att bygga upp en ömsesidighet mellan stadens områden och förskolan. På våra förskolor har vi också ett övergripande fokus på delbart lärande, att bygga upp en gemenskap av att vi är olika. Några viktiga och centrala verktyg i arbetet är "planering av dagen" och pedagogisk dokumentation.
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande uppdrag där du tillsammans med förskolans rektor leder kompetenta medarbetare för att stärka och vidareutveckla vår utbildning.
Eftersom du arbetar på delegation av rektor bygger det på att ni två samarbetar utifrån en gemensam värdegrund, ett ömsesidigt förtroende och inbördes prestigelöshet. Ni stöttar varandra, delar erfarenheter, idéer, misstag och framgångar.
Som biträdande rektor är du synlig i verksamheten. Genom ditt ledarskap bidrar du till att motivera och inspirera alla medarbetare till att utvecklas i deras dagliga arbete och skapar delaktighet, engagemang och samsyn gällande verksamheten. Mötet med andra är en viktig del av arbetet.
Arbetsuppgifterna är varierande och sker i en miljö där förutsättningar ständigt förändras. Konkret kan arbetet innefatta allt ifrån systematiskt kvalitetsarbete, barn- och personalplanering, schemaarbete, vikarieanskaffning, brandskyddsarbete, samt andra administrativa uppgifter. Tjänsten innebär också att ha kontakt med andra aktörer som exempelvis vårdnadshavare, fastighetsägare, lärosäten och studenter.
Vi söker en person som delar våra värderingar och vårt engagemang för barnens bästa, och som tillsammans med oss vill fortsätta att bygga den förskola som vi alla kan vara stolta över.
Du är lyhörd gentemot din omgivning och lägger vikt vid att bygga tillitsfulla arbetsrelationer och ett gott samarbete med samtliga medarbetare och vårdnadshavare på förskolan. Du inspirerar till arbetsglädje och genom ett utvecklande och nära ledarskap bidrar du till medarbetarnas och verksamhetens utveckling. Du är tydlig i din kommunikation och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och använder digitala verktyg som en naturlig del i ditt arbete.
Du har förmågan att se verksamheten i ett helhetsperspektiv och du prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmåga att fokusera på rätt saker även när det händer mycket runt omkring.
Vi söker dig som har en pedagogisk högskolexamen och helst är legitimerad förskollärare. Du är väl insatt i förskolans uppdrag och styrdokument. Du har erfarenhet av att arbeta inom förskolans verksamhet, eller motsvarande som vi bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du tidigare jobbat som skolledare.
Innan anställning behöver registerutdrag för arbete inom skola eller förskola uppvisas.
