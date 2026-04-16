Biträdande rektor till Elevverket och Småbarnsskolan
2026-04-16
Vill du vara med och utveckla en trygg och kvalitativ utbildning från förskola till årskurs 6? Nu söker Elevverket (grundskola) och Småbarnsskolan (förskola) i Djursholm, Danderyds kommun en engagerad och driven biträdande rektor på deltid (50%).
Våra verksamheter är fristående och präglas av hög kvalitet, tydliga mål och en varm, inkluderande miljö. Tillsammans har vi cirka 200 barn och elever, från 1 åringar till årskurs 6, fördelade på två enheter.
Förskolan arbetar för att främja det tidiga lärandet. Det gör vi genom "lärande samlingar". Förskolans kursplan är framtagen av barnpsykologen Birgitta Strömbom och vi arbetar enligt hennes väl beprövade modell, Liten lär. Dagarna har tydliga rutiner och fri lek varvas med våra olika lärande samlingar.
Elevverket är den lilla skolan som är nära, i flera avseenden. I det personliga mötet mellan elever och vuxna erbjuder vi en harmonisk miljö för alla. Utbildning och lärande anpassas efter varje elevs förutsättningar. Skolans pedagoger har ett nära samarbete och arbetar med att våra elever ska uppnå både nationella kunskapsmål och individuella mål.
Hos oss blir du en viktig del av det fortsatta utvecklingsarbetet - där både elever/barn och medarbetare ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Om rollen
Som biträdande rektor arbetar du nära rektor och samordnare och har en central roll i att leda och utveckla verksamheten. Tjänsten är fördelad mellan både förskola och grundskola.
Vi söker dig som
Har pedagogisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av ledningsuppdrag
Är trygg i ditt ledarskap och arbetar med ett vägledande förhållningssätt
Skicklig kommunikativ förmåga i tal och skrift samt förmåga att inspirera
Har god organisatorisk förmåga, arbetar strukturerat och sätter tydliga ramar och förväntningar
Ser lösningar och äger en god samarbetsförmåga
Entusiastisk inför skolutveckling och vill vara en del av vår positiva och inkluderande lärandemiljö
Meriterande
Genomförd rektorsutbildning
Erfarenhet både av grundskola och förskola
Erfarenhet av utvecklingsarbete inom skola-fritidsPubliceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor kommer du att:
Du kommer tillsammans med rektor och samordnare på enheterna leda och utveckla skolans pedagogiska verksamhet
Ha personalansvar med fokus på arbetsmiljö, välbefinnande och prestation
Vara delaktig i budgetarbete, tjänstefördelning och schemaläggning
Samverka med personal, elever, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper
Säkerställa att skolans/förskolans visioner och mål följs upp och utvecklas systematiskt
Bidra aktivt till skolans/förskolans utvecklingsarbete och kvalitetssäkring
Skapa och upprätthålla ett gott arbetsklimat för både elever och personal
Leda arbetet för elevernas måluppfyllelse, trygghet och trivsel
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande tjänst i en dynamisk och växande organisation
Goda möjligheter att påverka och bidra till skolans fortsatta utveckling
Ett kompetent, engagerat och prestigelöst kollegialt team
En arbetsplats där vi arbetar mot ett gemensamt mål: att ge våra elever/barn den bästa möjliga utbildningen och trygghetSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Anställningsform: Tillsvidareanställning, deltid (50%) start ht-26
Provanställning: 6 månader
Inför eventuell anställning kommer du att ombes uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Frågor om tjänsten? Kontakta rektor: hakan@smaelev.se
Titta gärna in på våra hemsidor elevverket.se och smabarnsskolan.se
Via mail.
E-post: hakan@smaelev.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Enskilda Skola AB
(org.nr 556321-0706), http://www.elevverket.se
182 67 DJURSHOLM
Elevverket
9858384