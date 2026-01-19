Biträdande rektor till drottning Blanka Malmö City
Dbgy Kronan AB / Pedagogchefsjobb / Malmö Visa alla pedagogchefsjobb i Malmö
2026-01-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Är du en driven person som letar efter en roll där du kan utveckla både dig själv och verksamheten? Vill du leda och utveckla en skola där elevernas trygghet, trivsel och lärande står i centrum? Som biträdande rektor på Drottning Blanka Malmö City får du ett uppdrag där du tillsammans med rektor, förstelärare och processledare driver skolans utveckling framåt. Du ansvarar för att strukturera och organisera verksamheten, säkerställa kvalitet och måluppfyllelse samt skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare. Hos oss blir du del av ett engagerat team där utvecklingsarbete prioriteras. Drottning Blanka Malmö City är en gymnasieskola med cirka 500 elever och 6 program på en central adress. Som biträdande rektor hos oss får du ett spännande och varierat uppdrag där du tex förväntas:
• stödja och utveckla medarbetarna för att säkerställa god kvalitet samt följa lagstiftning
• driva förändringsarbete för att möta kraven i verksamheten, samt implementera digitala lösningar och nya arbetssätt för att öka effektiviteten
• samverka med andra aktörer inom vår organisation och andra verksamheter inom staden.
• arbeta med systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med rektor och personal
• hantera personalärenden
• samtal med elever och vårdnadshavare
• hantera praktiska frågor i verksamheten
• hantera vissa administrativa arbetsuppgifter
• vara delaktig i elevhälsoarbetet
• leda vissa/del av konferenser och studiedagar
• vara en samtalspartner till rektor
Vårt erbjudande
• En utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade kollegor som sätter elevernas trygghet, trivsel och lärande i centrum.
• Stöd att driva egna initiativ där du kan påverka och forma skolans framtid.
• Ett nära ledarskap och kollegialt samarbete med möjlighet att växa i ditt ledarskap.
• En skola med fantastiska och nyfikna elever som ibland utmanar..Kvalifikationer
Vem söker vi? Vi söker dig som är en strukturerad och trygg ledare med förmåga att planera och skapa tydlighet i verksamheten. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, samt behåller ett gott humör vid pressade situationer. Du kommer arbeta nära både elever och personal. Vi ser därför att du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med både medarbetare vårdnadshavare och elever. Du samarbetar väl, motiverar andra och hittar lösningar som gynnar helheten. Ett nära ledarskap, elevfokus och omsorg om personalen är självklara delar i ditt arbetssätt. Med ditt engagemang och fokus skapar du förtroende och bidrar till en skola av hög kvalitet och trivsel. Formella krav:
• Relevant akademisk utbildning.
• Lärarlegitimation.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom skola och utbildning.
Meriterande:
• Dokumenterad ledarskapserfarenhet.
• Påbörjad eller avslutad rektorsutbildning, eller likvärdig ledarskapsutbildning inom utbildningsområdet.
• Erfarenhet av att leda och driva systematiskt kvalitetsarbete inom skola.
För att lyckas väl i arbetet bör du:
• Kunna samarbeta och omsätta idéer till verklighet.
• Vara initiativtagande och kunna driva ditt eget arbete.
• Självständigt förstå vad som krävs och fullfölja en arbetsuppgift i mål.
• Vara bra på att förstå människor.
• Klara av att genomföra svåra och jobbiga samtal.
• Kunna komma med idéer och lösningsförslag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9691855