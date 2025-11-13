Biträdande rektor till Bulltoftaskolan
2025-11-13
Publiceringsdatum2025-11-13
Bulltofta rektorsområde söker en biträdande rektor med ansvar för årskurs F-3 och fritids.
Vill du vara med på Bulltofta rektorsområdes fortsatta utvecklingsresa och ansvara för att leda F-3 och fritidshem på våra tre skolor i rektorsområdet?
Ledningsgruppen består av rektor samt tre biträdande rektorer. Du blir en del i ett ledningsteam som tillsammans arbetar för att utveckla rektorsområdet, som består av Bulltoftaskolan, Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan.
Som biträdande rektor ansvarar du för budget och resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor i dina verksamheter. Du ansvarar för att inom dina verksamheter systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla skolornas och fritidshemmens verksamhet. Ditt pedagogiska ledarskap är av stor vikt för att skapa likvärdiga förutsättningar för elevernas utveckling, såväl kunskapsmässigt som socialt.
I din roll som biträdande rektor skapar du, genom ledning och samordning, förutsättningar för att varje elev ges en tillgänglig lärmiljö - fysiskt, socialt och pedagogiskt. I uppdraget ingår samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhälle och andra skolenheter.
Ta chansen att få arbeta för varje elevs bästa skola tillsammans med oss!Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning motsvarande minst fil. kand. 180 hp, varav minst 30 hp pedagogik. Har du en pedagogisk utbildning samt någon ledarutbildning på högskola eller universitet, t.ex. rektorsprogrammet, är det meriterande.
Erfarenhet krävs, och du behöver ha minst tre års erfarenhet av elevnära arbete inom skolverksamhet samt två års erfarenhet som biträdande rektor.
Har du erfarenhet av arbete i F-6, inklusive fritids, är det meriterande. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har erfarenhet och kunskap kring skolans systematiska kvalitetsarbete.
Vi söker dig som är en trygg och positiv ledare med ett starkt engagemang för både elever, medarbetare och skola. Som biträdande rektor behöver du ha god ledarskapsförmåga och vara både strukturerad, målmedveten och flexibel i ditt arbetssätt.
För att trivas och passa för rollen behöver du ha god analytisk förmåga, vara prestigelös och strukturerad samt ha förmåga att skapa en tillitsfull och god arbetsmiljö för såväl elever som medarbetare.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Inom Bulltofta rektorsområde finns cirka 500 elever fördelade mellan de tre skolorna Bulltoftaskolan, Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan.
På Bulltoftaskolan går cirka 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6, och på Mölletoftaskolan och Karlshögsskolan går elever i F-3. Bulltoftaskolans lokaler är nyrenoverade, och efter att ha varit utlokaliserade i två år är vi nu tillbaka i våra nya, fina lokaler.
Bulltoftaskolan består av enparallelligt F-3, liksom Karlshögsskolan och Mölletoftaskolan. Alla elever i rektorsområdet erbjuds plats på Bulltoftaskolan när de börjar årskurs 4.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
