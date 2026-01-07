Biträdande rektor till Bjursåsskolan åk 7-9
Bjursås skolområde består av tre skolor; Bjursåsskolan F-9, Grycksboskolan F-6 och Sågmyraskolan F-6. Samtliga skolor är landsbygdsskolor och har alla nära till fina grön- och skogsområden samt goda möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter.
Skolområdet består av ca 600 elever och uppemot 100 personal. I området vill vi att eleverna ska känna trygghet och välmående i skolan samt förtroende för de vuxna som finns runt omkring dem. Här samverkar personalen engagerat för att alla elever ska ges möjligheter att utvecklas till sitt bästa jag. På alla våra skolor arbetar vi målmedvetet med att utveckla elevhälsoarbetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. För att nå utveckling och skapa vi-känsla arbetar vi med kollegialt lärande.
I Bjursås skolområde är det viktigt att elever, vårdnadshavare och personal ska känna stolthet över sin skola. Hos oss är det viktigt att tro på att kraften i att samverka ger högre resultat. Hela vårt skolområde är med i Falu kommuns arbete "Tillsammans för varje barn"; ett utvecklingsarbete för att förbättra samarbetet mellan skolan, hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. Tillsammans för varje barn handlar om att alla barn och unga ska ha tillgång till ett väl koordinerat stöd i sin vardag och genom samverkan kan vi tillsammans hitta vägar för att ge rätt hjälp i rätt tid.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor på Bjursåsskolan kommer du att ingå i skolområdets ledningsgrupp som leds av rektor. Ledningsgruppen består av rektor och tre biträdande rektorer, ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara åk 7-9.
Skolområdets ledare har god samverkan och tar sig gemensamt an övergripande frågor. Detta innebär att vissa beslut fattas tillsammans och som biträdande rektor kommer du att vara en viktig del i hela skolområdets arbete. Du kommer även att ingå i grundskolans ledningsgrupp som leds av grundskolechefen och består av rektorer och biträdande rektorer från hela Falu kommun.
Rollen som biträdande rektor är mångsidig. Du arbetar med allt ifrån administrativa uppgifter till personal- och elevärenden. Du har personalansvar och kan komma att arbeta med arbetsmiljöärenden på din enhet. Du ansvarar även för att de kvalitetsmål som sätts upp, planeras, genomförs och uppnås samt att arbetet i verksamheten följer kommunala och nationella riktlinjer och lagar. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Pedagogisk examen på högskolenivå eller annan utbildning som kan vara relevant för uppdraget
• Yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i grundskolan eller motsvarande
• God kunskap om grundskolans styrdokument
• Körkort och tillgång till egen bil
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en kommunikativ och coachande ledare med en stark förmåga att bygga förtroendefulla relationer och skapa ett positivt arbetsklimat. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och driver arbetet framåt genom att identifiera hinder, hitta konstruktiva vägar framåt och fatta välgrundade beslut. Din planeringsförmåga och struktur gör att du kan omsätta strategier och idéer till konkreta resultat, samtidigt som du säkerställer att teamet arbetar mot gemensamma mål med tydlig riktning.
Du är resultatorienterad och visar engagemang och handlingskraft i genomförandet av uppdrag. Med din förmåga att kommunicera klart och motiverande skapar du delaktighet och förståelse i hela organisationen. Du är en lagspelare som värdesätter samarbete, stöttar dina kollegor och främjar ett arbetsklimat där både individ och grupp utvecklas och presterar tillsammans.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i grundskolans senare år (7-9)
• Rektorsutbildning alternativt annan typ av ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av schemaläggning, betygshantering och tjänstefördelning
• Tidigare chefsroll som innefattat personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
• Erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Kopior på betyg och intyg bifogas i samband med ansökan eller lämnas till Falu kommun i samband med intervju.
För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister. Beställ detta i samband med ansökan, så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik och vi kommer i denna rekrytering genomföra arbetspsykologiska tester som en del av urvalsmetoden för att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess. Arbetsprov kan komma att tillämpas.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
