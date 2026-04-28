Biträdande rektor till Bankeryds förskoleområde
Jönköpings kommun / Pedagogchefsjobb / Jönköping Visa alla pedagogchefsjobb i Jönköping
2026-04-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Vill du vara med och leda utvecklingen av våra framtida förskolor inom Jönköpings kommun? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
I din roll som biträdande rektor i Bankeryds förskoleområde kommer du tillsammans med rektor, biträdande rektor och medarbetare att driva och utveckla förskolans arbete. Du arbetar operativt verksamhetsnära med barn, medarbetare och vårdnadshavare och har en betydande roll i ledningen av det pedagogiska samt det främjande och förebyggande arbetet. Tillsammans med rektor har du både personal- och verksamhetsansvar.
I biträdande rektors pedagogiska ledarskap ingår att vidareutveckla arbetet med undervisningskompetens i förskolan. Som biträdande rektor ska du känna trygghet i att arbeta utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetar i nära samarbete med pedagoger och stödfunktioner såsom specialpedagog, administratör och språkpedagog. I Jönköpings kommun arbetar vi aktivt med att utveckla barnens språk i ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Med professionalism, empati och en god kommunikativ förmåga bidrar du till att utveckla goda relationer med medarbetare, vårdnadshavare och andra samverkansaktörer.
Du ingår i förskolans chefsgrupp som löpande får kompetensutveckling för ett hållbart och kvalitetssäkert ledarskap. Som chef har du också stöd från förvaltningens olika stödfunktioner inom utvecklingsenheten, HR, ekonomi, juridik, digitalisering, elevadministration, lokaler och riktad skolutveckling. Som ny chef får du både en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion utifrån tidigare erfarenheter.
Våra förskolor arbetar med att:
Varje barn ges möjlighet till att förstå och bli förstådda
Medarbetarna fokuserar på att utveckla de pedagogiska relationerna
Lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn
Barnen ska få möta ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt
Välkommen till oss
Bankeryds förskoleområde består av 7 förskolor och ligger i den västra delen av kommunen. Området har ca 430 barn och 100 medarbetare. Vi lägger stort fokus på att skapa tillitsfulla relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor för att erbjuda en trygg och lärorik omsorg i förskolan.
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är legitimerad lärare med gedigen kunskap om förskolan samt att leda utvecklingsarbete. Som ledare kombinerar du höga förväntningar med personlig omtanke och empati. En förutsättning är att du som söker har en helhetssyn kring vad som främjar barns lärande och utveckling. Du känner ett genuint engagemang för våra barn och ungdomar i Jönköpings kommun.
Ditt ledarskap grundar sig i tillitsbaserad styrning där du visar stor tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag. Som biträdande rektor ska du ha förmåga att se samband och kunna dra logiska slutsatser utifrån begränsad och ibland komplex information. Vi vill att du är utvecklingsorienterad och håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning. En god förmåga att skapa struktur i verksamheten är tillsammans med samarbetsförmåga och kreativitet viktiga egenskaper. Du är en kommunikativ ledare med förmåga att skapa goda relationer. Vi tror också att du är resultatinriktad och drivs av att arbeta mot måluppfyllelse.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag på ett år, med en tillsvidareanställning som lärare i botten.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Intervjuer är planerade att hållas19/5 kl. 10.30-12.00 och 20/5 kl. 8.00-9.30 i Stadshuset i Huskvarna.
För de som efter intervjun går vidare till nästa steg i urvalsprocessen kommer arbetsprov att genomföras, vilka är planerade att hållas under vecka 21.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Välkommen att söka tjänsten som biträdande rektor!
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Cecilia Enarsson cecilia.enarsson@jonkoping.se 036-103557 Jobbnummer
9878869