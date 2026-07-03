Biträdande rektor till Arlandagymnasiet enhet 2
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet / Pedagogchefsjobb / Sigtuna Visa alla pedagogchefsjobb i Sigtuna
2026-07-03
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Vid Arlandagymnasiet studerar ungefär 1300 elever. Vi har 11 gymnasieutbildningar, både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Skolan har en av få utbildningar i Sverige inom flygteknik samt nationella och lokala idrottsutbildningar inom handboll, fotboll, innebandy, ishockey och e-sport.
Arlandagymnasiet enhet 2 innefattar introduktionsprogram, som anpassas till elever som saknar behörighet att gå ett nationellt program samt anpassad gymnasieskola, som är en fyraårig frivillig utbildning för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Våra årliga utvärderingar visar att elever och personal trivs mycket bra på vår skola. Duktiga lärare och gymnasiets ljusa och luftiga lokaler är bidragande orsaker till detta. Och inte minst det goda klimatet som råder elever emellan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad biträdande rektor som tillsammans med rektor vill leda och utveckla introduktionsprogrammen språkintroduktion och individuellt alternativ, samt den anpassade gymnasieskolan. Här får du möjlighet att verka i en meningsfull verksamhet med cirka 200 elever, där fokus ligger på kvalitet, delaktighet och att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.
Som biträdande rektor stöttar du rektor i det övergripande ansvaret för verksamhet, personal (ca 65 medarbetare) och arbetsmiljö. Du är med och leder det pedagogiska utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för att varje elev ska ges möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar och mål. Uppdraget innebär att du leder delar av verksamheten både strategiskt och operativt, i nära samarbete med medarbetare, elevhälsa, vårdnadshavare och externa samverkansparter.
Tillsammans med rektor och medarbetarna driver du det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftningar och styrdokument.
På enheten finns också en biträdande enhetschef för korttidstillsyn (fritids för elever i anpassad skola). Du sitter med i verksamhetens ledningsgrupp där du tillsammans med övriga skolledare inom Arlandagymnasiet bidrar med god samarbetsförmåga och djupt engagemang i utbildning för ungdomar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk utbildning samt är legitimerad lärare. Du har arbetat med att leda kollegor tidigare, antigen som biträdande rektor, arbetslagsledare eller förstelärare. Du har erfarenhet av att arbeta inom skola gärna med erfarenhet av att ha arbetat med målgrupperna. Det är meriterande om du har en genomförd eller påbörjad statlig rektorsutbildning samt om du har erfarenhet av att utveckla och leda elevhälsoarbete. Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Som person är du en trygg och stabil ledare som inger förtroende genom ett tydligt, professionellt och närvarande ledarskap. Du behåller lugnet och agerar med omdöme även när verksamheten kan präglas av snabba förändringar, oförutsedda händelser och många parallella frågor. Genom din förmåga att prioritera, fatta välgrundade beslut och behålla fokus på verksamhetens mål skapar du trygghet och tydlighet för både medarbetare och elever.
Du arbetar strukturerat och systematiskt, med god förmåga att planera, organisera och följa upp verksamheten för att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse. Samtidigt är du samarbetsorienterad och bygger förtroendefulla relationer med medarbetare, elever, vårdnadshavare och externa aktörer. Du ser samverkan som en självklar del av ledarskapet och bidrar aktivt till en inkluderande och utvecklande skolmiljö där både elever och medarbetare ges förutsättningar att lyckas.
Varmt välkommen med din ansökan. På grund av semesterperioden kan svarstiden på frågor om tjänsten vara något längre än vanligt. Vi återkommer så snart vi kan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Under rekryteringsprocessen kan tester och arbetsprov förekomma. Dessutom genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Kontakt
Rektor
Magdalena Rosén magdalena.rosen@arlandagymnasiet.se Jobbnummer
9992212