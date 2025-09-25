Biträdande rektor till Affärsgymnasiet Örebro
2025-09-25
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.
Affärsgymnasiet Örebro söker en engagerad och strategisk biträdande rektor som tillsammans med rektor vill vara en del av och leda vår skola vidare med fokus på kvalitet, entreprenörskap och framtidstro.
I rollen ingår bland annat medarbetaransvar, elevansvar och delegerade ansvarsområden. Om ossAffärsgymnasiet är en del av Edukatus Alliance, en utbildningskoncern som driver förskolor, grundskolor, gymnasier och yrkeshögskoleutbildningar över hela Sverige. Vår gemensamma vision är tydlig: "Tillsammans skapar vi ett samhälle som ger varje barn, elev och studerande inom Edukatus Alliance förutsättningar att göra de klokaste valen för sin framtid."Vision för Affärsgymnasiet i Örebro
"Vår skola strävar efter att vara en ledande verksamhet där elever utvecklar entreprenöriella färdigheter och ett globalt perspektiv, för att skapa innovativa och hållbara lösningar som påverkar världen positivt."
Affärsgymnasiet - där idéer blir verklighetVi erbjuder en utbildning där teori möter praktik och där eleverna förbereds både för vidare studier och ett liv som egenföretagare, innovatör eller anställd. Genom Ung Företagsamhet, Case-baserat lärande och internationella samarbeten utvecklar de självledarskap, initiativförmåga och ett brett kontaktnät - lokalt, nationellt och globalt. Skolan har blivit utsedd till Sveriges bästa UF-skola och vunnit mängder av priser lokalt och nationellt. 2025 tog elever från skolan hem guld i SM i Ung Företagsamhet - ett kvitto på vår starka entreprenörsprofil. Vi söker dig som vill göra skillnad - på riktigtDu trivs i en verksamhet där nytänkande, entreprenörskap och elevens framtid står i centrum. Du har förmåga att både se detaljerna och helheten samt agera och fatta beslut efter detta i vardagen. Du har god förmåga att samarbeta och viljan att tillsammans med Rektor driva skolans arbete. Du bygger starka relationer - med personal, elever och omvärld - och har en tydlig kommunikativ stil som skapar tillit, delaktighet och ansvar. Vi ser gärna att du: - Har erfarenhet av att leda i skolans värld och brinner för pedagogiskt utvecklingsarbete
- Har erfarenhet av att leda andra
- Haft medarbetaransvar
- Erfarenhet av att arbeta med elevhälsan och driva elevhälsoarbete
- Har goda kunskaper i skoljuridik
- Erfarenhet av att arbete med systematiskt kvalitetsarbete
- Är strukturerad, analytisk och målinriktad
- Ser teknik och digitalisering som en självklar del i skolans utveckling
- Trivs med att bygga kultur, struktur och hållbar arbetsmiljö
- Har erfarenhet av att marknadsföra skola och elevrekrytering
- Har kunskaper inom entreprenörskap
Kvalifikationer - Pedagogisk högskoleutbildning
- Meriterande med genomförd eller pågående Statlig Rektorsutbildning
- Meriterande med skolledarerfarenhet
- Erfarenhet från gymnasieskola (meriterande)
Vi erbjuder dig - En nyckelroll i en framåtlutad koncern med starkt stöd och korta beslutsvägar
- En arbetsgivare med tydlig vision, engagerade medarbetare och höga ambitioner
Publiceringsdatum2025-09-25
För frågor om rollen, kontakta Rektor Camilla Jörnegren, camilla.jornegren@affarsgymnasiet.se
eller verksamhetschef Linda Strand, linda.strand@edukatus.se
. Vi kommer att hålla intervjuer löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag som är den 15 oktober.
Välkommen med din ansökan.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
