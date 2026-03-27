Biträdande rektor resursskola
2026-03-27
Uppdraget som biträdande rektor är ett av de mest meningsfulla och utvecklande ledaruppdragen du kan ha i Norrtälje kommun.
Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga upp en helt ny resursskola samtidigt som du, tillsammans med rektor och kollegor, bidrar till utvecklingen av den anpassade grundskolan som omlokaliseras till nya lokaler. Detta sker inom ramen för en tydlig och långsiktig kommunal satsning.
Du blir en del av ett helt nytt ledningsteam, tillsammans med rektor och biträdande rektor för anpassad grundskola, där ni tillsammans formar två verksamheter med olika uppdrag men med ett gemensamt fokus: att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elever med omfattande stödbehov.
Uppdraget innebär både stora möjligheter och komplexa utmaningar - och ger dig möjlighet att vara med och bygga något från grunden.
Vi arbetar utifrån visionen: Alla barn och unga ska lyckas med sin skolgång.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande2/)
Uppdraget
Som biträdande rektor för resursskolan har du en central roll i uppbyggnaden av verksamheten.
Tillsammans med rektor leder du arbetet med att skapa strukturer, arbetssätt och en organisation som möter elever med omfattande behov av särskilt stöd.
I uppdraget ingår bland annat att:
• leda och utveckla det pedagogiska arbetet i resursskolan
• bygga upp fungerande strukturer och rutiner i en ny verksamhet
• arbeta aktivt med systematiskt kvalitetsarbete
• vara en nyckelperson i elevhälsoarbetet och hantera komplexa elevärenden
• ha personalansvar och leda medarbetare i en krävande verksamhet
Du behöver kunna kombinera strategiskt utvecklingsarbete med operativ närvaro i vardagen.
Utmaningar och möjligheter
Resursskolan är en verksamhet i uppbyggnad, vilket innebär att du får en unik möjlighet att påverka från start.
Du möter elever med komplex problematik, vilket kräver en ledare som är trygg, strukturerad och har ett lågaffektivt och inkluderande förhållningssätt.
Det här behöver du ha med dig
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare
• har några års erfarenhet av skolledning
• har erfarenhet av personalansvar
• har god kunskap om skolans styrdokument
• har erfarenhet av att leda systematiskt kvalitetsarbete
• har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd och arbetsledning i resursskola eller liknande verksamhet
• har god digital kompetens
Du är en strukturerad och lösningsfokuserad ledare med god förmåga att arbeta i komplexa sammanhang. Du bygger relationer med lätthet och kommunicerar tydligt med elever, vårdnadshavare och medarbetare.
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet som biträdande rektor
• har genomgått eller påbörjat rektorsprogrammet
• har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• har erfarenhet av facklig samverkan, MBL och arbetsmiljölagen
• har specialpedagogisk kompetens
• har erfarenhet av samverkan med externa aktörer, t ex socialtjänst och BUP
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas. Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/norrtalje-kommuns-vardegrund/)
och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/).
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/)
och här kan du lära känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/mot-en-medarbetare/) Ersättning
Enligt avtal.
