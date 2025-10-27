Biträdande rektor på Viskaforsskolan F-6
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Viskaforsskolan är belägen längs vackra ån, Viskan, söder om Borås. Skolan består av tre byggnader uppdelade på ett stort skolområde. Området omgärdas av skog och naturskön miljö med intilliggande idrottsplats. Skolgården innefattar simhall, idrottshallar samt planytor för aktiviteter. Skolan har tillgång till bibliotek och fritidsgård i närliggande lokaler.
Viskaforsskolan präglas av en varm och generös atmosfär. Personalen trivs på sin arbetsplats och har ett gott samarbete. Viskaforsskolan arbetar utifrån ett F-6 perspektiv med fokus på elevernas hela skolgång. Skolan har god samverkan med föräldrar och närliggande funktioner. Eleverna har tillgång till ett fritidshem uppdelade på 3 avdelningar från f-klass till åk 4. Viskaforsskolan omfattas också av en elevhälsa med specialpedagog, skolsköterska, psykolog och kurator.
Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med rektorer, lärare och övriga medarbetare leda arbetet för bättre lärande och högre måluppfyllelse för elever på Viskaforsskolan. Som biträdande rektor arbetar du på rektors uppdrag där ni tillsammans planerar, organiserar och följer upp verksamheten.
Du skapar förutsättningar för att varje medarbetare får det stöd och den ledning som behövs för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Du arbetar tätt tillsammans med rektor vilket innebär att en aktiv dialog inom vårt ledningsteam är en avgörande framgångsfaktor för oss och därmed för vår verksamhet. Att du besitter förmågan att visa och skapa tillit och förtroende är grundläggande för oss.
I tjänsten ingår personalansvar för delar av personalen vilket även innebär ansvar för personalplanering, vikarieanskaffning och schemaläggning. Du kommer tillsammans med rektor vara pedagogisk ledare och bidra till hela skolans utveckling där också fritidshemmets verksamhet ingår. Vid rektors frånvaro går biträdande rektor in som tillförordnad rektor.
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning och lärarlegitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet från olika verksamheter inom grundskolan, och det är meriterande om du har haft någon form av ledningsuppdrag.
Som person är du nyfiken, prestigelös, utvecklingsinriktad, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team. Du vågar utmana och arbetar lösningsfokuserat. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och driver utveckling utifrån identifierade behov. Det är viktigt att du, tillsammans med ledningsgruppen, arbetar med ett helhetsperspektiv på skolans verksamhet.
