Biträdande rektor på Parkskolan och Blötbergets skola

Ludvika kommun / Pedagogchefsjobb / Ludvika2020-05-29I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, särskola och även Individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? Vill du jobba som biträdande rektor och få vara med att skapa framtidstro för våra elever i Ludvika? Då vill vi att du fortsäätter att läsa den här annonsen.I Ludvika kommuns grundskolor gäller att "Varje skola ska vara den bästa skolan för varje elev som går där!"ArbetsplatsenVälkommen till oss på Parkskolan och Blötbergets skola. Tillsammans har skolorna 400 elever. Parkskolan ligger i Grängesberg och Blötbergets skola ligger en mil bort från Parkskolan. På skolorna har vi en hög digital standard där varje elev, i årskurs 4-6, har egen dator. Du förväntas vara en närvarande chef och kollega som trivs i det operativa men som också vill vara med och bidra till vårt långsiktiga utvecklingsarbete.ArbetsuppgifterVi söker en biträdade rektor som kommar att arbeta nära skolornas rektor för att tillsammans leda och organisera det pedagogiska arbetet. Du delar personalansvaret med rektor. Tillsammans med skolornas elevhälsoteam och lärare driver du skolornas elevhälsoarbete framåt. Som biträdande rektor förväntas du ha fokus på det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet samtidigt som du ska ha en övergripande blick på arbetet runt de elever som är i behov av särskilt stöd.Du ska aktivt bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Tillsammans med rektor ansvarar du för att verksamheterna drivs enligt gällande styrdokument och mot uppställda mål i Ludvika kommun och på Parkskolan/Blötbergets skola. Samt att eleverna når goda kunskapsresultat och att skolorna håller en hög kvalitet.Du ansvarar tillsammans med rektor för pedagogisk uppföljning och leder pedagogiska processer som syftar till att öka det kollegiala lärandet för att utveckla och stimulera undervisningen. Som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får.2020-05-29Vi söker dig som vill driva och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och har god kunksap om aktuell forskning som framgångsfaktor i skolan där digitala verktyg är en självklar del i undervisningen. Du verkar för tillgänglighet och för att skapa en god lärandemiljö för alla elever. Du har god förståelse för både de möjligheter och utmaningar som finns gällande elever, personal och övriga arbetsuppgifter i skolan.Som ledare är du lösningsfokuserad och positiv, har en god kommunikativ förmåga både i tal och skrift. Du är trygg i dig själv och har lätt för att skapa goda relationer med personal, elever och vårdnadshavare. Du har förmåga att uppmuntra och inspirera och är en tydlig, strukturerad och välplanerad ledare. Du tycker om att samarbeta och har en helhetssyn på verksamheterna. Som person är du flexibel och gör dina prioriteringar efter verksamhetens behov.Du ska vara utbildad lärare med lärarlegitimation, samt ha erfarenhet av att driva pedagogoskt utvecklingsarbete i skolan. Du har god struktur i ditt arbete och intresse och erfarenhet av administrativt arbete.Erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor samt genomgången statlig rektorsutbildning är meriterande. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Anställningsform: TillsvidareanställnigOmfattning: HeltidArbetstid: DagtidTillträde: 1 augusti 2020AnsökanVälkommen med din ansökan senast den 17 juni 2020. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.UpplysningarAnnicke Andersson, rektor 0240-861 41Fackliga företrädareLärarnas Riksföbund, via kommunens växel 0240-86 000Lärarförbundet, via kommunens växel 0240-86 000Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-06-17Ludvika kommun5244206