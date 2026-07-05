Biträdande rektor Noblaskolan Kviberg
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Om skolan
Noblaskolan Kviberg är en liten, välfungerande högstadieskola med cirka 312 elever i årskurserna 6–9. Skolan grundades 2012 och har sedan dess etablerat sig som ett attraktivt val för elever och vårdnadshavare i närområdet. Noblaskolan Kviberg är känd för sin goda undervisningskvalitet samt ett starkt fokus på trygghet och studiero. Skolan arbetar målmedvetet med att skapa en lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt, i en miljö präglad av respekt, tydlighet och höga förväntningar. Elevgruppen består huvudsakligen av elever från närområdet, särskilt stadsdelarna Utby och Kviberg.
Det här erbjuder vi dig
Som biträdande rektor är du en viktig del av skolans ledning. Tillsammans med rektor leder och utvecklar du verksamheten med fokus på elevernas lärande, medarbetarnas utveckling och en trygg skolmiljö där alla ges möjlighet att lyckas.
Du har ett nära operativt ledarskap och är en synlig och närvarande ledare i skolans vardag. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för både elever och medarbetare.
I uppdraget ingår bland annat att:
tillsammans med rektor leda och utveckla skolans verksamhet utifrån skollag, läroplan och huvudmannens mål
ansvara tillsammans med rektor för delar av skolans systematiska kvalitetsarbete samt följa upp och analysera resultat för att driva skolans utveckling
leda och stödja medarbetare i det pedagogiska arbetet genom närvarande ledarskap och återkoppling
bidra till att skolans pedagogiska idé och gemensamma arbetssätt omsätts i det dagliga arbetet
skapa goda förutsättningar för en trygg, studiero- och kunskapsfokuserad lärmiljö
samverka med elever, vårdnadshavare och externa aktörer för att stärka elevernas utveckling och skolans kvalitet
delta i huvudmannens gemensamma utvecklingsarbete och bidra till erfarenhetsutbyte mellan skolor
vara med att strukturera och leda elevhälsans arbete
Det här söker vi
Vi söker dig som är en engagerad och trygg ledare med ett genuint intresse för skolutveckling och människors utveckling. Du bygger goda relationer, skapar förtroende och trivs med att leda i en verksamhet där samarbete, kvalitet och elevens bästa står i centrum.
Du:
• har pedagogisk examen, gärna lärarexamen, och erfarenhet från skolans verksamhet
• är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en tydlig idé om hur de omsätts i praktiken
• är en trygg och tydlig ledare och chef som skapar förtroende genom relationer och kommunikation
• har förmåga att skapa engagemang och delaktighet
• är strukturerad, initiativtagande och har ett starkt driv i utvecklingsfrågor
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: efter överenskommelse Placeringsort: GöteborgAnställningsform: tillsvidare Sista dag att ansöka är 5 augustiVi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med
Åsa Mellby asa.mellby@noblaskolan.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Åsa Mellby asa.mellby@noblaskolan.se Jobbnummer
9992822