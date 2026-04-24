Biträdande rektor, Naturbruksgymnasiet

Vill du vara med och leda en skola där lärandet sker nära verkligheten - i skog, mark och stall?
Vi söker nu en biträdande rektor till Naturbruksgymnasiet i Burträsk - en unik skola där utbildning inom skog, djur och naturturism kombineras med en stark gemenskap och ett lärande som gör skillnad på riktigt.
Här studerar elever i små grupper, där relationer, engagemang och delaktighet är en självklar del av vardagen. Tillsammans med engagerade medarbetare arbetar ni för att skapa en trygg, utvecklande och inspirerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att växa - både som individ och i sin yrkesroll.
Naturbruksgymnasiet kombinerar lång erfarenhet med moderna arbetssätt. Som biträdande rektor blir du en viktig del i att leda och utveckla verksamheten vidare. Med skolans naturnära läge och internat skapas en helhet där utbildning, fritid och trygghet hänger ihop - och där du får vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
DIN ROLL
Som biträdande rektor leder du det dagliga arbetet inom de enheter du ansvarar för. Du har ansvar för medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi och bidrar genom ett nära ledarskap till att verksamheten fungerar väl i vardagen. Du skapar struktur, tydlighet och goda förutsättningar för medarbetarna - med elevernas lärande och utveckling i fokus.
Tillsammans med rektor och övriga biträdande rektorer driver du det pedagogiska utvecklingsarbetet. Du arbetar utifrån det systematiska kvalitetsarbetet och bidrar till att undervisningen utvecklas och håller hög kvalitet.
Du ingår i ett ledningsteam där ni arbetar nära varandra i ett delat ledarskap. Tillsammans bidrar ni till verksamhetens utveckling, stöttar varandra i uppdraget och skapar en stabil och framåtriktad organisation.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För uppdraget krävs en pedagogisk högskoleutbildning som är relevant för rollen. Genom utbildning och erfarenhet har du utvecklat en god pedagogisk insikt samt förståelse för skolans uppdrag och de krav som ställs på ledning och utveckling av verksamheten. Du har gått, går eller är beredd att påbörja rektorsprogrammet.
Uppdraget ställer krav på förmåga att planera, prioritera och följa upp verksamhet utifrån både verksamhetsmål och ekonomiska ramar. Du behöver ha förmåga att leda och utveckla pedagogiskt arbete samt skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling och en god arbetsmiljö.
Rollen kräver att du kan fatta professionella beslut, ta ansvar och driva arbetet framåt på ett strukturerat och långsiktigt sätt. Som ledare är du tydlig, lyhörd och förtroendeskapande, med god förmåga att samarbeta och arbeta utifrån ett tillitsbaserat ledarskap.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är nödvändiga för att kunna kommunicera, dokumentera och samverka med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Grundläggande kunskaper i engelska är också viktigt. I tjänsten förekommer resor, vilket innebär att B-körkort är ett krav.
DIN NYA ARBETSPLATS
På Naturbruksgymnasiet i Burträsk arbetar vi tillsammans för att ge elever en utbildning som håller hög kvalitet och är nära kopplad till verkligheten. Här möts teori och praktik i en miljö där skog, djur och natur är en naturlig del av lärandet, och där små elevgrupper skapar goda förutsättningar för relationer, trygghet och utveckling.
Du blir en del av skolans ledning där du tillsammans med rektor och kollegor driver och utvecklar verksamheten framåt. Ledarskapet präglas av samarbete, tillit och ett gemensamt ansvar för både elevernas resultat och medarbetarnas arbetsmiljö.
Som chef i Skellefteå kommun arbetar du på invånarnas uppdrag. Vi jobbar mest av allt för andra - men också för varandra. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en hållbar och utvecklande skola.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner och se lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "712001".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
931 85 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad
HR-partner, Rekryteringscenter
Emilia Ghaderi 0910-73 50 00
