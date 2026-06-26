Biträdande rektor Nättraby Kunskapscentrum
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Karlskrona Visa alla pedagogchefsjobb i Karlskrona
2026-06-26
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Nättrabyskolan är en F-9 skola med 5 integrerade fritidshem. Skolan och fritidshemmen är tätt sammankopplade i gemensamma arbetslag. Nättrabyskolan består av 11 arbetslag fördelade på F-klasser, åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Arbetet utgår från ett nära samarbete mellan lärare och fritidspersonal för att ha en helhetssyn på eleverna samt för att förstärka varandra i tid, innehåll och kompetens.
From ht -26 kommer även Hasslöskolan att ingå i samma organisation. Hasslöskolan är en trivsam skola nära hav och natur där varje elev blir sedd. Vi arbetar med trygghet, kreativitet och lärande i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för elever och medarbetare i en organisation där samarbete, utveckling och engagemang står i centrum?
Vi söker nu en biträdande rektor med utvecklingsuppdrag på 25%.
Som Biträdande rektor:
Du är en pedagogisk ledare som tillsammans med rektor driver skolans utveckling. Uppdraget innebär att vara delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete genom att arbeta med vision, målstyrning, uppföljning och utvärdering utifrån gällande styrdokument.
Tjänsten innebär ledningsansvar inom olika verksamhetsområden. I uppdraget ingår personal- och verksamhetsansvar, arbetsmiljöarbete, budgetuppföljning samt administrativa arbetsuppgifter. I tjänsten ingår även ansvar för Hasslöskolans verksamhet och övriga uppdrag i tjänsten kommer diskuteras efter genomförd rekrytering.
Du kommer att ingå i skolornas gemensamma ledningsgrupp där vi arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten och skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Personalansvar
• Pedagogiskt ledarskap
• Budgetkunskap
• Arbetsmiljöarbete
• Utvecklingsarbete
• SamverkansarbeteKvalifikationer
• Pedagogisk högskoleutbildning som lärare
• Du ska ha skaffat särskild kunskap om regelverk och systematiskt kvalitetsarbete som styr skolans verksamhet
Det är meriterande om du har:
• Påbörjad eller avslutad rektorsutbildning.
• Att du har erfarenhet av uppdrag som skolledare
Du är strukturerad och målinriktad, med förmåga att organisera ditt arbete och driva frågor framåt. Du samarbetar lätt med andra, skapar relationer och tar initiativ i sociala sammanhang. Du trivs i en dynamisk verksamhet, är lösningsorienterad och bidrar till långsiktig stabilitet och utvecklingskraft.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2026-12-31 .
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Carina Svensson Carina.Svensson3@karlskrona.se 0455 - 32 13 83 Jobbnummer
9981864