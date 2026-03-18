Biträdande rektor Näsbypark resursskola

Biträdande rektor till Näsbypark resursskola
Vill du vara med och göra verklig skillnad för elever med omfattande behov av särskilt stöd? Nu söker vi en engagerad och trygg biträdande rektor som vill vara med och utveckla Näsbypark resursskola - en nystartad verksamhet för elever i årskurs 4-9.
Resursskolan startade i liten skala i januari 2026 och kommer till hösten att ta emot cirka 20-25 elever med diagnostiserad och varaktig funktionsnedsättning. Här skapar vi en skolmiljö där varje elev får förutsättningar att lyckas genom anpassad undervisning, trygga lärmiljöer, hög personaltäthet och ett nära samarbete med elevhälsan.
Skolan är en del av Näsbyparksskolans rektorsområde i Täby, som även omfattar Näsbyparksskolan (åk 4-9) samt Slottsparksskolan och Norskolan (F-3). Skolorna ligger i ett naturskönt område med goda kommunikationer till Stockholm via Roslagsbanan.
Ditt uppdrag
Som biträdande rektor leder du det pedagogiska och organisatoriska arbetet i resursskolan i nära samarbete med elevhälsan och den pedagogiska personalen. Du har personalansvar och arbetar nära verksamheten för att skapa struktur, trygghet och goda förutsättningar för lärande. Eftersom verksamheten är under uppbyggnad får du en viktig roll i att utveckla arbetssätt, rutiner och en stark teamkultur.
Vi söker dig som
• har pedagogisk examen och specialpedagogisk kompetens
• har erfarenhet av resursskola eller liknande specialpedagogiska miljöer
• har god kunskap om skolans uppdrag, elevhälsa och stödinsatser
• är en trygg och tydlig ledare som bygger tillit och goda relationer
• kan kombinera värme och empati med struktur och beslutsförmåga
Meriterande
• erfarenhet av skolledning och personalansvar
• erfarenhet av att starta eller utveckla ny verksamhet
• fördjupad kompetens inom NPF
• genomgånget statligt rektorsprogram
Du ingår i en trygg och erfaren ledningsgrupp samt i ett nätverk för biträdande rektorer i Täby kommun.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Enligt avtal Friskvårdsbidrag enligt kommunens riktlinje
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Rektor
Ulrika Ingerslev ulrika.ingerslev@taby.se
9803740